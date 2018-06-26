Украина запретила въезд внуку Примакова и корреспонденту RT

Украинские пограничники запретили въезд на территорию страны российскому телеведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову.

Примакова не пропустили через границу в киевском аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о запрете на въезд в страну на 5 лет в связи с тем, что он представляет "угрозу безопасности Украины".

Сам Примаков, который является внуком бывшего премьер-министра России Евгения Примакова, сообщил, что ехал в Киев на конференцию ОБСЕ, посвященную свободе и плюрализму в СМИ.

Евгений Примаков - ведущий телеканала "Россия-24". Был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Он заявлял о намерении баллотироваться в Госдуму осенью этого года.

Телеканал RT также сообщил, что Украина запретила въезд его корреспонденту Поле Слиер.

Российский профсоюз журналистов осудил запрет на въезд для Примакова и Слиер. Представитель ОБСЕ по свободе прессы Арлем Дезир, который участвует в конференции в Киеве, заявил, что сожалеет о решении украинских властей.

Ранее представитель ОБСЕ, выступая в Киеве, призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, снять обвинения с Николая Семены, осужденного к условному сроку в аннексированном Крыму, а также призвал освободить удерживаемого сепаратистами так называемой "ДНР" Станислава Асеева.

Арлем Дезир также призвал расследовать убийства в Киеве журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины.