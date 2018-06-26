Обвиняемый по "болотному делу" получил убежище в Литве

Дмитрий Бученков, заочно арестованный Замоскворецким судом Москвы по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти, получил политическое убежище в Литве. Об этом "Медиазоне" сообщил его родной брат Виталий. По его словам, убежище было предоставлено 25 июня.

Бученкова задержали в декабре 2015 года. Следствие утверждало, что 6 мая 2012 года на митинге оппозиции на Болотной площади в Москве он ударил полицейского и распылил перцовый газ. На время следствия мерой пресечения для него был избран домашний арест.

На суде в качестве доказательства вины Бученкова обвинение представило фотографии и видео с митинга, на которых, по мнению следствия, запечатлен он. В свою очередь, обвиняемый и его защита настаивали, что на кадрах другой человек, а Бученкова в этот день вообще не было в Москве.

9 ноября 2017 года Бученков не явился на очередное судебное заседание. Позже он рассказал, что уехал из России и попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза.

Европейский суд по правам человека присудил Бученкову компенсацию в 2,6 тысячи евро. Суд решил, что российские власти нарушили статью Конвенции о защите прав человека, гарантирующую судебное разбирательство в течение разумного срока.