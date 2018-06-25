Суд продлил на год испытательный срок Навального по делу "Кировлеса"

Суд в Москве продлил на год испытательный срок оппозиционера Алексея Навального по делу "Кировлеса". О продлении просили представители Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). По мнению сотрудников ведомства, Навальный за последний год неоднократно привлекался к административной ответственности, чем нарушил условия испытательного срока. О приговоре политик сообщил в твиттере.

Оппозиционера также обязали отмечаться в инспекции четыре раза в месяц. В суде Навальному предоставили назначенного судьей адвоката и запретили от него отказаться. В просьбе о переносе заседания политику было также отказано.

В 2013 году Алексей Навальный был приговорен к условному сроку якобы за хищение десяти тысяч кубометров леса в Кировской области. Следствие посчитало, что своими действиями оппозиционер нанес региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение. В феврале 2017 года суд приговорил Навального к пяти годам условно, назначив ему испытательный срок в четыре года и штраф в размере 500 тысяч рублей.