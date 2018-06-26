Обвиняемый по делу "Сети" Илья Шакурский объявил голодовку в СИЗО

В Пензе обвиняемый по делу сообщества "Сеть" Илья Шакурский объявил голодовку в следственном изоляторе. Антифа-активист протестует против его перевода в карцер на семь дней. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на мать обвиняемого.

Руководство СИЗО перевело Шакурского в специальное помещение 25 июня, якобы за то, что он разговаривал на ежедневной часовой прогулке.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.