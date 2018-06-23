Кудрин: "Нужно кардинально перестраивать работу надзора"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что лишение Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка) государственной аккредитации свидетельствует о необходимости пересмотра работы надзора. По его словам, жесткие форматные критерии мешают работе университетов и противоречат целям развития России, сообщил "Интерфакс".

Неофициальное название московского вуза "Шанинка" связано с именем профессора Теодора Шанина, президента Школы. Он внёс значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. Играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России. Удостоен многочисленных наград.

Алексей Кудрин в своём твиттере в субботу назвал "Шанинку" одним из лучших частных университетов.

Рособрнадзор 21 июня отозвал аккредитацию у МВШСЭН – московского негосударственного вуза, известного, в частности, своими программами обучения совместно с Манчестерским университетом с выдачей двух дипломов – российского и британского. Отзыв аккредитации вызвал резонанс, по мнению преподавателей высшего учебного заведения, проверяющие действовали необъективно и предвзято. В Рособрнадзоре накануне заявили, что вуз снова может попробовать пройти аккредитацию только через год.

Сложившуюся в России процедуру аккредитации вузов в мае критиковали представители ведущих университетов России на заседании в Высшей школе экономики.