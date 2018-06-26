Москалькова не смогла встретиться в Киеве с заключенным Одинцовым

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая находится в Киеве, не получила разрешения на посещение в следственном изоляторе осужденного на 14 лет за дезертирство крымчанина Максима Одинцова и возвращается в Москву. У стен Лукьяновского СИЗО российский омбудсмен сообщила журналистам, что для посещения Одинцова необходимо разрешение Министерства юстиции Украины. Российская сторона в ближайшее время направит такой запрос в министерство и будет ожидать ответ.

По словам Москальковой, поскольку 16 июня она вместе с и.о. консула – руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила в омской колонии первого из украинского списка 34 заключенных – Дмитрия Штыбликова (его приговорили в аннексированном РФ Крыму к пяти годам колонии по делу так называемых "украинских диверсантов". – РС), то теперь в качестве ответного шага украинские власти должны предоставить ей и консулу РФ возможность встретиться с кем-либо из 34 фигурантов российского списка, содержащихся под стражей в Украине.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова с 14 июня находится в России, и ей пока не удалось посетить никого из украинских политзаключенных. Москалькова заявила в Киеве, что Денисова не сможет самостоятельно попасть в российскую колонию к режиссеру Олегу Сенцову, так как у него кроме украинского есть и российское гражданство. "У Сенцова есть паспорт гражданина РФ, и он за него подписывался. И копия этого паспорта у меня есть", – утверждает российский омбудсмен. Однако сестра Сенцова Наталья Каплан настаивает, что Олег никогда не отказывался от украинского гражданства и ни разу не ставил подпись под какими-либо документами о предоставлении ему российского гражданства.