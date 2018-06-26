Российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. По данным агентства "Укринформ", во вторник она должна встретиться с бывшим украинским военнослужащим Максимом Одинцовым, осужденным в Киеве по статье о дезертирстве.

Москалькова не собирается посещать главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного украинскими властями по обвинению в государственной измене. При этом омбудсмен планирует встретиться с экипажем российского траулера "Норд", пишет "Украинская правда".

Агентство ТАСС сообщает, что украинские пограничники сегодня не пустили в страну российского телеведущего Евгения Примакова, который приехал освещать визит Татьяны Москальковой в Киев.

Информация о том, что осужденных за госизмену и дезертирство бывших украинских военных Александра Баранова и Максима Одинцова могут обменять на режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, появилась еще в феврале.

На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.