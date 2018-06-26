"Открытая Россия" провела в Москве акцию в поддержку Сенцова

Общественное движение "Открытая Россия" установило в Москве на Никольской улице обмотанный колючей проволокой кубок чемпионата мира по футболу-2018 чтобы привлечь внимание к голодовке украинского режиссера Олега Сенцова.

Активисты призывают освободить всех политзаключенных, которые содержатся под стражей на территории страны.

"Принимая чемпионат мира по футболу, Россия уже продемонстрировала свое гостеприимство. Теперь она может стать примером справедливости и человечности – если освободит Олега Сенцова и других политзаключенных", – заявил бывший председатель движения Александр Соловьев.

14 мая Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме, начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Акции в его поддержку прошли в десятках стран мира. В Кремле заявили, что такой резонанс не повлияет на решение о его возможном обмене.