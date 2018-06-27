Минюст: задержания на митинге против коррупции – правомерны

Заместитель министра юстиции РФ, представитель России в Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин объяснил задержания на несогласованном митинге против коррупции 26 марта 2017 года в Краснодаре "защитой конституционных значимых ценностей".

Меморандум за подписью замминистра в ответ на жалобу в Европейский суд по правам человека одного из задержанных оказался в распоряжении "Ведомостей".

"Власти Российской Федерации признают, что в настоящем деле имело место вмешательство в права ­заявителя, – также говорится в меморандуме. – Но подобное вмешательство нельзя считать нарушением Европейской конвенции о защите прав человека, так как оно преследовало законные цели, было соразмерным и необходимым в демократическом обществе".

В качестве доказательства правомерности задержаний Гальперин цитирует принятое в 2013 году постановление Конституционного суда РФ, по которому право на собрания не является абсолютным и может быть ограничено законом.

Жалоба в ЕСПЧ на нарушение права на свободу выражения мнения и свободу собраний поступила от координатора Краснодарского штаба Алексея Навального Мирослава Вальковича. В марте 2017 года он направил в администрацию Краснодара уведомление о проведении митинга против коррупции. Администрация отказалась его согласовывать из-за ранее поступившей заявки от "Молодой гвардии "Единой России", но альтернативную площадку не предложила. Валькович вышел на акцию, во время которой был задержан, а затем отправлен на 10 суток в спецприемник за нарушение порядка проведения митинга. В январе этого года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Вальковича.