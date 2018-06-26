Акции против пенсионной реформы в России согласованы в 30 городах

В России власти 30 городов согласовали заявки на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте профсоюзной организации Конфедерация труда России (КТР).

Всего, по данным профсоюзов, было подано около ста уведомлений об акциях против пенсионной реформы в 70 городах.. 25 заявок не согласовали. Еще более 50 акций остаются в "подвешенном" состоянии. Чиновники затягивают согласование, предлагая изменить дату или место их проведения.

Ранее профсоюзы начали собирать подписи под петицией президенту Владимиру Путину с требованием не повышать пенсионный возраст в России. На сегодняшний день её подписали почти два с половиной миллиона человек, а сразу несколько социологических служб зафиксировали резкое снижение рейтинга Владимира Путина.

Оппозиционер Алексей Навальный также объявил о проведении в городах России акций протеста 1 июля. Заявки поданы в 20 городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу.В семи городах они согласованы.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реформа должна осуществляться поэтапно. Соответствующий законопроект Государственная дума в первом чтении рассмотрела 14 июня. Позже стало известно, что Кремль может смягчить пенсионную реформу, опасаясь акций протеста.​