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За главу Серпуховского района поручился советник Рамзана Кадырова

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун

За главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна поручились семь человек, включая журналистов, представителей общественных организаций и советника Рамзана Кадырова Хасана Хакимова.

По словам адвоката Павла Беспалова, они просят смягчить меру пресечения для чиновника, которого арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. Защита предлагает внести за Шестуна залог в 2,5 миллиона рублей, передает РБК.

Накануне стало известно, что Александр Шестун попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять расследование его дела под личный контроль.

Александра Шестуна задержали 13 июня, а через 2 дня поместили под арест. Чиновник настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании "Центр" по льготной цене возбуждено незаконно. Шестун утверждает, что не подписывал постановления о передаче земли.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.

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