"Отхожее место столицы". Подмосковье перед выборами губернатора

Мосгорсуд 27 июня рассматривает апелляционную жалобу на изменение меры пресечения главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Его задержали 13 июня по обвинению в превышении должностных полномочий. Шестун обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование его дела под личный контроль. Глава Серпуховского района настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании "Центр" по льготной цене возбуждено незаконно. Чиновник утверждает, что не подписывал постановления о передаче земли.

Накануне Шестун разослал в ряд СМИ письмо, в котором пообещал бороться за свое освобождение и заявил, что у него есть аудиозаписи и другие документы, копрометирующие высокопоставленных сотрудников ФСБ. "14 июня 2018 года Басманный суд заключил меня под стражу по сфабрикованному уголовному делу в день объявления выборов Советом депутатов Серпуховского района. Исполнились угрозы губернатора Воробьева А.Ю. и генерала ФСБ Ткачева И.И., что если я буду баллотироваться на пост главы Серпуховского района и буду бороться с полигоном ТБО „Лесная“, то они меня посадят в тюрьму. Заявляю, что я не буду молчать даже в такой ситуации и вынесу на всеобщее обозрение факты коррупции и криминала, которые не озвучивались ранее. Есть еще достаточно материалов с аудиозаписями и другими подтверждающими документами. Естественно, что находясь в тюрьме, мне сложно быстро сделать качественный материал расследования. Поэтому статьи будут появляться постепенно, с небольшими интервалами, если, конечно, мне удастся выжить в тюрьме", - говорится в письме.

Александра Шестуна задержали 13 июня после прошедших в его офисе и доме обысков, а через два дня поместили под арест. По версии следствия, Шестун без согласования с районной администрацией выделил десять гектаров земли в аренду по льготной цене для строительства торгового центра. Компания-посредник выкупила участок у региона за 600 тысяч рублей и начала строить коттеджный поселок. В ходе судебного заседания следствие заявило, что ущерб превышает 62 миллиона рублей.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.



В 1999 году Александр Шестун был избран в Серпуховский районный Совет депутатов, а в 2002 году стал его председателем. Серпуховский район возглавляет с 2003 года. До того как стать политиком, Шестун занимался бизнесом – торговал стройматериалами и продовольствием.



СМИ сообщают, что в 2011 году Александр Шестун был основным свидетелем обвинения по так называемому игорному делу против высокопоставленных сотрудников прокуратуры Подмосковья. Их обвиняли в "крышевании" игорного бизнеса Московской области.

В видеороликах с обращением к Путину приводятся также аудиозаписи разговоров, которые Шестун якобы вел на Старой площади с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым и генералом ФСБ Иваном Ткачевым. Предполагаемые собеседники Шестуна в ультимативной форме требовали его отставки под угрозой уголовного преследования.



Дело против главы Серпуховского района разворачивается на фоне предвыборной кампании на пост главы Подмосковья. О своих планах выдвинуться на выборы уже заявили восемь кандидатов. Среди них действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, а также кандидаты от партий и политических сил. Своих кандидатов на пост губернатора Подмосковья готовы выдвинуть "КПРФ", "Справедливая Россия", "ЛДПР", "Коммунисты России", "Партия Роста", "Единая Россия", "Альянс Зеленых" и "Яблоко".

О том, почему возникло дело в отношении Александра Шестуна, выступающего против ликвидации Серпуховского района, и ходе предвыборной кампании в Подмосковье Радио Свобода рассказал кандидат от партии "Яблоко", депутат Совета городского округа Чехов Московской области Николай Дижур:

Серпуховский район уже захвачен. Остались только юридические формальности

– Ликвидация местного самоуправления в столь дикой и противоправной форме, как это происходит на территории Московской области, ведет к деградации территорий. – уверен Дижур. – Поскольку сам Шестун является жителем Серпуховского района, он выступает против ликвидации района. Ни один здравомыслящий человек никогда не будет выступать в поддержку ухудшения качества своей жизни. Серпуховской район уже захвачен. Остались только юридические формальности. 9 сентября здесь изберут нового главу района, сформируют Совет депутатов, и эти два абсолютно лояльных губернатору Московской области органа совершат необходимые юридические действия для объединения Серпухова с Серпуховским районом в одном муниципальном образовании. Я полностью разделяю точку зрения Александра Шестуна – в этом он обвиняет нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Николай Дижур уверен, что еще одной причиной уголовного дела против главы Серпуховского района стала его позиция по поводу утилизации мусора на полигоне "Лесная" – Шестун был против этого полигона и разрешал местным жителям протестовать против его работы. По мнению Николая Дижура, мусорные протесты жителей Подмосковья подорвали репутацию губернатора Воробьева. Тем не менее, на результатах выборов это вряд ли скажется:

Мусорная тема - большая головная боль

– Сегодня мусорная тема – большая головная боль, которая вызывает оправданные протесты населения. Власть хочет максимально получать прибыль, тратя меньше денег на организацию этого нелегкого труда, и мусор просто складируют в непосредственной близости от городов, что вызывает справедливые нарекания жителей. Сегодня это серьезнейшая проблема для правительства Московской области, но ее почему-то решают не путем легализации этого бизнеса, соблюдения санитарных норм, правил, международных стандартов, а загоняют проблему в тупик. Нужно устранить тех, кто препятствует этим свалкам, сделать так, чтобы вся местная власть была лояльна, закрывала не только рот, но и нос, потому что дышать в Серпухове нечем, это крупнейшая лесная свалка, с гигантскими плановыми объемами. Она в этом году должна принять миллион тонн мусора, то что принимал полигон в Кучино. Серпухов далеко от Москвы, и в Москве не будет пахнуть, а в Серпухове уже сегодня нет такого места, где бы эти выбросы свалочного газа не ощущались. Но на результаты выборов губернатора это никак не повлияет. Если смотреть на поведение органов государственной власти, да и органов местного самоуправления, его можно сегодня охарактеризовать как гражданская война власти с населением. Причем власть говорит о том, что работает только в интересах населения, но какие же это интересы, если за последние пять лет Московская область превратилась в отхожее место столицы? Это проблемы непрофессионального и неэффективного управления, уверен Николай Дижур.

17 июня на конференции "Яблока" Николая Дижура выдвинули в кандидаты на выборах губернатора Подмосковья. Он ожидает препятствий со стороны действующей власти и говорит, что в Чеховском районе его боятся поддерживать даже люди, разделяющие его взгляды:.

Это направлено только на укрепление диктатуры

- Придумана система с голосованием за границами региона (Мособлдума приняла поправки в закон "О выборах губернатора Московской области". Теперь жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах губернатора, находясь за пределами региона – РС) Ну, давайте будем за Московскую область голосовать на Камчатке, почему нет? Есть принципы избирательного законодательства, и один из них – голосование по месту жительства. Нет, давайте поставим избирательные урны в психиатрических клиниках в Москве, там тоже есть часть наших избирателей... Это направлено только на укрепление диктатуры, ничего другого. Не все кандидаты, я думаю, будут зарегистрированы, включая вашего покорного слугу, поскольку у нас есть такое понятие, как муниципальный фильтр, который мы рассчитывали пройти. В обществе появились многочисленные страхи - потерять работу, сесть в тюрьму, и сегодня, по сути, те, кто выступают против политики губернатора Московской области, это "враги народа", как в 1937 году. Поэтому люди уже соизмеряют свои действия и боятся поддерживать оппонентов Воробьева, - рассказал депутат Совета городского округа Чехов Московской области Николай Дижур.

Соучредитель Школы местного самоуправления, политолог Наталья Шавшукова полагает, что задержание главы Серпуховского района Александра Шестуна никак не связано с начавшейся кампанией по выборам губернатора, но за его уголовным делом действительно может стоять нынешний губернатор Подмосковья Андрей Воробьев:

Совершенно очевидно, что это политический заказ

– На самом деле, большую часть подмосковных градоначальников и глав районов есть за что брать, но почему-то взяли только Шестуна, - рассуждает Наталья Шавшукова. - Совершенно очевидно, что это политический заказ, тем более что Шестун последние несколько лет достаточно активно критиковал действия Воробьева и предоставлял различные площадки для проведения оппозиционных мероприятий, открыто поддерживал оппозицию, а оппозиция поддерживала его, оппозиция Воробьеву прежде всего. Как это может быть связано? Я не слышала ни разу о губернаторских амбициях Шестуна, были таковые или нет - это большой вопрос, но то, что он мог поддержать кого-нибудь из кандидатов в губернаторы, это факт, и сейчас, в общем, уже вопроса такого не стоит. Большинство кандидатов в губернаторы даже не вышли на стадию выдвижения, и понятно, что кампания будет неинтересной. Она будет фактически безальтернативная, и, как и в Москве, до выборов будут допущены люди, которых разрешат допустить. Потому что ни у кого из возможных альтернативных кандидатов, к сожалению, нет шанса собрать собственные подписи депутатов. К сожалению, это так, – полагает политолог.

По словам Натальи Шавшуковой, претензии жителей Подмосковья к нынешней власти не ограничиваются свалками, на которые свозится мусор из Москвы. Проблем в регионе много и без этого, полагает эксперт:

Можно говорить о неблагоприятной среде и отсутствии стратегии развития региона

– Все, что связано с помойками – совершенно очевидная вещь. В целом же можно говорить о неблагоприятной среде и об отсутствии стратегии развития региона. То есть все застраивается абсолютно хаотично, без привязки к инфраструктуре, сначала строят, а потом думают, как там люди будут жить. Конечно, это вызывает очень большие вопросы как у старых жителей области, так и у новых жителей. А проблемы есть. Естественно, есть точечная застройка в старых городах, и в Красногорске, и в Химках, и в Мытищах, особенно остро в Мытищах – там идет уничтожение культурного наследия. Это происходит по всей области, и с усадьбой Архангельское, и с усадьбой Середняково, где застраиваются охраняемые зоны, это происходит по всей области, – напоминает политолог.

Большинство жителей Подмосковья эти проблемы не волнуют, полагает эксперт – неравнодушных жителей, возмущенных деятельностью Андрея Воробьева, в Московской области не больше 10-15 процентов. Значит ли это, что победа нынешнего губернатора практически предрешена? Наталья Шавшукова считает, что небольшая интрига на этих выборах все-таки возможна:

Может сложиться интересная история - положение Воробьева может пошатнуться

– Там может сложиться очень интересная история. Если кто-нибудь из технических кандидатов сможет пройти очень тонкую грань между интересами различных групп, то положение Воробьева может пошатнуться. А группы эти абсолютно разные, с абсолютно разными запросами, начиная от жителей наукоградов и заканчивая достаточно консервативными жителями подмосковных деревень. И еще – не надо недооценивать в протестах фактор москвичей, дачников, потому что очень часто на протесты не боятся выходить москвичи-дачники, которые там не прописаны, и не являются избирателями, вот в чем дело. Но в целом, если сложится хорошая ситуация, то возможный альтернативный кандидат может набрать результат, примерно как Навальный показывал в 2013 году в Москве, но не больше, к сожалению. Вообще, у Воробьева будет высокий рейтинг, потому что на эти выборы загонят бюджетников. По моим ощущениям, его рейтинг сейчас гораздо ниже, чем у Собянина в Москве или у Путина по всей России. Но как это выразится в электоральном плане, сказать сложно, – полагает соучредитель Школы местного самоуправления Наталья Шавшукова.

Один из возможных противников Андрея Воробьева на выборах губернатора Подмосковья от "Партии Роста" Борис Надеждин оценил свои шансы быть зарегистрированным на выборах и рассказал о проблемах региона:

Сбор подписей в целом идет неплохо

– Некоторые шансы есть, потому что сбор подписей муниципальных депутатов в целом идет неплохо. Я это вижу на своем айпаде, мне постоянно присылают сканы документов, – говорит политик. – Многие депутаты, которые меня поддерживают, знают меня лично 10-20 лет, я в Подмосковье политикой занимаюсь давно. Сейчас идет стадия сбора подписей в мою поддержку. По подмосковному закону нужно, чтобы меня поддержали около 200 депутатов, это примерно 7 процентов всех депутатов Подмосковья. В общем, процесс идет, у меня еще есть много времени на это, и понимание результата будет в начале июля, – рассказал Борис Надеждин.

По его словам, примерно 30 процентов жителей Подмосковья читают местные газеты, смотрят местное телевидение, поэтому про выборы люди знают:

Волнует рост тарифов на коммуналку, волнует вопрос, почему полтора миллиона человек живут в Подмосковье, а едут на работу в Москву

– Жителей Московской области волнуют реальные проблемы, волнуют свалки – это сейчас в Подмосковье проблема номер один, волнует рост тарифов на коммуналку, волнует вопрос, почему полтора миллиона человек живут в Подмосковье, а едут на работу в Москву, почему в Москве зарплаты выше в 1,5-2 раза. И это все вопросы могли бы решаться на губернском уровне. Губернатор Воробьев, конечно, старается, но допускает довольно много ошибок. Самая большая его ошибка – это муниципальная реформа, то есть полное лишение полномочий глав районов, отмена их выборов, перетягивание бюджета в сторону области, перетягивание огромного количества полномочий на уровень губернии. Это вызвало кучу вопросов, и жители это понимают прекрасно. Что касается проблемы свалок – если честно говорить, она возникала на протяжении десятилетия и обязана своим существованием, конечно, не Воробьеву. При Воробьеве она обострилась, но не он ее создал. А решать ее надо развитием современных технологий сбора и переработки мусора, - уверен политик, представитель "Партии Роста" Борис Надеждин.

Так называемые "мусорные бунты", начавшиеся с акций протеста жителей Волоколамска против мусоросжигательного завода в "Ядрово", прошли весной по всему Подмосковью. В Коломне местные жители выступают против полигона твердых бытовых отходов "Воловичи", от которого несколько дней ощущается сильный запах. Акции проводили и жители подмосковного Клина. Здесь от полигона "Алексинский карьер", который принимает мусор с 2013 года, идет неприятный запах. Ежедневно после восьми вечера местные жители ощущают тошноту и резкую головную боль.

В Тарусе прошли две акции протеста против мусороперерабатывающего завода, открытого в феврале 2018 года. Жители жаловались на "стойкий запах помойки". Против мусора протестовали жители Рузского городского округа – они утверждали, что в карьер рядом с деревней неподалеку от Тучково каждый день грузовиками свозят мусор. Дорогу к строящемуся мусоросжигательному заводу перекрывали жители деревни Свистягино Воскресенского района Московской области. Одиночные пикеты против строительства мусоросжигательного завода около деревни Могутово у Киевского шоссе прошли в Наро-Фоминске.