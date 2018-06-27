В Кремле подтвердили, что дата и место встречи Путина и Трампа определены

Для проведения переговоров президентов России и США выбрана третья страна, договорённость о месте и времени встречи Владимира Путина и Дональда Трампа уже достигнута. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, более подробную информацию о российско-американском саммите представят в четверг. Комментариев со стороны США по этому поводу пока не поступало.

В Москве с официальным визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В среду он провел встречу с Владимиром Путиным. Ранее было объявлено, что он проведёт пресс-конференцию в Москве в среду в19:30. Ожидалось, что на ней Болтон объявит дату и место проведения саммита между Трампом и Путиным.

Ранее СМИ со ссылкой на различные источники неоднократно сообщали, что саммит России и США, вероятно, состоится в Вене, возможной датой называли 15 июля. Агентство Reuters также полагало, что встреча президентов может пройти в Хельсинки. Официально ни Вашингтон, ни Москва заявления в прессе не подтвердили.

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды на полях международных саммитов и по меньшей мере восемь раз беседовали по телефону. Отдельной встречи президентов России и США, однако, не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.