Сборная Германии по футболу не смогла выйти из группы на ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу, которая является действующим чемпионом мира, не смогла выйти в плей-офф мирового первенства в России. В последнем матче группового этапа немцы уступили со сетом 0:2 сборной Южной Кореи.

За Корею отличились Ким Ён Гвон и Сон Хын Мин, забив на 92-ой и 96-ой минутах соответственно. По итогам трех матчей немцы набрали только три очка и заняли четвертое место в группе F. По информации портала Sports.ru, сборная Германии впервые в своей истории не вышла из группы на мировом первенстве.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралии, Великобритании, Исландии и Польши.