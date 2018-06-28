Совет Федерации против запрета на отдых в "санкционных" странах

Совет Федерации отказался запрещать российским чиновникам отдыхать в странах, которые ввели санкции в отношении России. Как пишет РБК, члены верхней палаты российского парламента назвали такое предложение "противоречащим Конституции".

Ранее с таким предложением к Совету Федерации обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

Глава аппарата комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Петр Кучеренко сослался на позицию Конституционного суда, согласно которой при правовых ограничениях лиц со специальным публичным статусом федеральный законодатель должен соблюдать "баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов" и соблюдать "принципы справедливости, равенства и соразмерности". При этом Кучеренко отметил, что с "этической точки зрения" неприемлемо отдыхать в странах, которые ввели санкции против России.

Сейчас выезд за рубеж ограничен для сотрудников российских силовых ведомств.



В мае 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никто не может запретить гражданину России отдыхать там, где он хочет, и добавила, что выступает против "неумных, непродуманных" запретов.



