Грузия закрыла воздушное пространство для cирийских самолетов

Грузия закрыла своё воздушное пространство для сирийских авиакомпаний. Этот шаг был сделан в ответ на признание Дамаском независимости бывших грузинских автономий - Абхазии и Южной Осетии. Таким образом правительство Грузии запретило двум сирийским авиакомпаниям летать в Россию и обратно через грузинское воздушное пространство. Мера оказалась довольно болезненной для сирийской стороны, поскольку значительно удлинило маршрут.

Сразу после разрыва дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии, власти Грузии сообщили Международной организации гражданской авиации, что Служба Авианавигации страны прекращает обслуживание двух сирийских авиакомпаний - Syrian Air и Cham Wings, по два раза в неделю выполнявших рейсы из Сирии в российские города через воздушное пространство Грузии. Уже неделю сирийские авиаперевозчики вынуждены летать через Каспийское море вдоль берега Азербайджана, что увеличило время полета между Москвой и Дамаском на 30 минут - до пяти часов.

Ранее расследование Рейтер обнаружило, что чартерными рейсами сирийской авиакомпании Cham Wings из Ростова-на-Дону в Дамаск летали бойцы частных военных компаний (ЧВК), которые сражаются на стороне сил Асада.