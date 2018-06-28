Суд вернул в прокуратуру дело эколога, обвиняемого в поджоге

Сосновский районный суд Челябинской области вернул в прокуратуру дело активиста экологического движения "СТОП ГОК" Гамиля Асатуллина о поджоге бревен на территории строящегося Томинского горно-обогатительного комбината, сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин.

Защита настаивала, что ущерб от действий обвиняемого не оценен, а потерпевший установлен неверно, так как бревна принадлежат государству, а не комбинату. В итоге, по словам адвоката, "суд исследовал практически все доказательства и, убедившись, что их для вынесения обвинительного приговора явно недостаточно, решил просто вернуть дело прокурору для устранения всех грубых нарушений".

Суд также изменил меру пресечения Асатуллину с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Активиста движения "СТОП ГОК" обвиняют в приготовлении к умышленному уничтожению имущества из хулиганских побуждений путем поджога и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам идеологической ненависти.

Дело в отношении Асатуллина возбудили осенью 2017 года. По версии следствия, в ночь на 11 сентября активисты "СТОП ГОК", среди которых был Асатуллин, перелезли через забор с колючей проволокой, который окружает стройку горно-обогатительного комбината, и подожгли уложенные штабелями три тысячи кубометров леса на сумму 3 миллиона рублей. Защита в свою очередь утверждала, что на видео поджога виден только десяток пылающих бревен и комбинат не понес никакого ущерба.

Челябинское экологическое движение "СТОП ГОК" борется против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и разработки Томинского медного месторождения, которые, по мнению экологов, нанесут непоправимый ущерб экосистеме области. На территории месторождения, как утверждают они, уже два месяца валят лес и срезают почву под карьер.

Экологи также указывают на то, что по планам инвесторов построенный комбинат будет ежегодно перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата. При этом медную руду собираются добывать методом взрывных работ, из-за которых на многие километры вокруг будут подниматься облака пыли, а кислота, с помощью которой из породы выделяют медь, попадет в Шершневское водохранилище – основной источник питьевой воды для Челябинска и пригородов.