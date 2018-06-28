В Москве жильцы общежития вышли на митинг против выселения

Жильцы бывшего общежития на Ставропольской улице в Москве вышли на стихийный митинг, протестуя против выселения. Об этом Радио Свобода сообщил лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.

По его словам, поводом для акции послужило отключение газа в доме, которое сегодня произвели без предупреждения. Полиция прибыла на место проведения митинга, но не вмешивалась в акцию.

Митрохин рассказал, что изначально общежитие организации "Центртрансстрой" должны были расселить по программе "Жилище". Вместо этого здание перешло в собственность Росимущества, которое передало его МИРЭА. Университет, по словам политика, организовал судебные иски о выселении жильцов.

Митрохин подчеркивает, что по семи семьям есть судебное решение о том, что они должны сохранить место проживания. Еще примерно 150 жильцам "суд предложил выселяться на улицу", уточнил политик.