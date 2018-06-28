Прокуратура: обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама обучались в КНДР

Две женщины, обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама – сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына – прошли подготовку у северокорейских инструкторов. Представитель Малайзийской прокуратуры заявил, что для осуществления убийства с использованием смертоносного нервно-паралитического вещества VX необходима специальная подготовка. Прокурор выступил в Куала-Лумпуре в четверг в связи с завершением расследования.

Индонезийка Сити Айсья и вьетнамка Доан Тхи Хуонг обвиняются в попытке убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года. В аэропорту лицо Кима было намазано химикатом VX – запрещенным нервно-паралитическим агентом, разработанным как химическое оружие.

Женщины, обе в возрасте 20 лет, являются единственными подозреваемыми, находятся в заключении и могут быть приговорены к смертной казни. Они не признали себя виновными, заявив, что считали свои действия участием в реалити-шоу и не знали, что совершают убийство.

Прокурор заявил, что убийцы должны были знать, как действует VX, чтобы проникнуть в организм жертвы, и знали, что они должны были смыть его в течение 15 минут, чтобы избежать заражения. Камеры наблюдения в аэропорту, показанные в суде, представляют, что обе женщины направились в уборную вскоре после нападения на Кима.