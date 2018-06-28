В Москве арестован на два месяца националист Владимир Ратников

Суд в Москве арестовал на два месяца националиста и лидера движения "Черный блок" Владимира Ратникова. Его обвиняют в экстремизме, возбуждении ненависти или вражды и призывам к беспорядкам, сообщает агентство "Интерфакс".
Ратников был задержан 26 июня в своей квартире в Москве. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и изъяли у семьи националиста всю технику.
В марте 2018 года лидера "Черного блока" уже судили по статье "возбуждение ненависти или вражды". Ратников был приговорен к 160 часам обязательных работ за публикацию семилетней давности запрещенных песен на своей странице "ВКонтакте". Националист связывал уголовное дело с отказом сотрудничать с центром по противодействию экстремизму МВД России.
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