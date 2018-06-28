Левада-Центр: 42% россиян считают, что страна "движется по неверному пути"

Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" опубликовала данные опроса "Одобрение президента и правительства", который был проведен с 22 по 26 июня среди 1600 человек в 136 населенных пунктах России.

На вопрос "дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?", 42 % респондентов ответили, что "страна движется по неверному пути". По сравнению с опросом, проведенном в мае, количество ответивших так увеличилось на 15%.

В свою очередь количество тех, кто считает, что "дела идут в правильном направлении", за месяц уменьшилось на 10% (46% в июне против 56% в мае)

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента России также снизился: 24% опрошенных безусловно одобряют ее (в апреле так отвечали 33% россиян), 41 % – скорее одобряют (в апреле – 46%), 21 % – скорее не одобряют (в апреле – 13%) и 10 % – не одобряют безусловно (в апреле – 5%).

Лишь 8% россиян безусловно одобрили деятельность правительства. Ровно наоборот к работе камбина отнеслись 27% опрошенных.

В июне сразу несколько социологических служб зафиксировали резкое снижение рейтинга Владимира Путина. Так, по опросам Фонда "Общественное мнение", за одну только неделю с 10 по 17 июня рейтинг президента снизился с 62% до 54%, что является рекордно низким показателем с 2013 года.

Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой, петицию против которой на сайте change.org подписали свыше двух с половиной миллионов человек.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин "никогда не оглядывается на свой рейтинг", а "интересы людей всегда для него превыше всего".