Социологические центры зафиксировали падение рейтингов президента Владимир Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Последний раз это было в 2013 году, но тогда аннексия Крыма спасла положение.

Обещания поднять быстро пенсионный возраст, увеличить НДС, резкий взлет цен на бензин явно не понравились и лояльным режиму гражданам. У оппозиции свои счеты к режиму - атака на "Шанинку", голодовка Сенкова, не прекращающиеся войны в Сирии и Украине.

Пресс-секретарь президента успокаивает публику. Владимир Путин не оглядывается на колебания своего рейтинга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обеспокоены ли в Кремле снижением доверия граждан к Путину из-за готовящейся пенсионной реформы.

Что будет делать "Система Путина" на этот раз? Как президент будет искать выход из кризиса доверия?

Обсуждают политик Леонид Гозман, политолог Кирилл Рогов, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 25 июня в 19:05