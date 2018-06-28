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Адвокат: Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов

Французские власти сняли все обвинения с бизнесмена и члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова. Ему вернут паспорт и залог. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Керимова.

Французская сторона пока не прокомментировала эти сообщения.

Бизнесмена задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Сам он обвинения отвергает.

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