В Красноярске задержан участник майского митинга “Он нам не царь”

Сегодня утром был задержан участник майского митинга “Он нам не царь” Илья Чумаков. Активисту предъявляют обвинение в повторной организации несогласованного с властями города митинга, сообщила координатор штаба Навального в Красноярске Яна Герасимова редакции “Сибирь.Реалии”.

“Он не был никаким организатором митинга. А во время задержания на майском митинге на Чумакова даже протокол не составили. Так что непонятно, на основе чего они ему предъявили обвинение, – заявила редакции “Сибирь.Реалии” координатора красноярского штаба Навального. – По статье 20.2 за повторное никого из наших активистов не привлекали, поэтому прогнозировать что-то трудно. Ведь в Красноярске это был пока единственный несогласованный митинг, а у Ильи было уже задержание в Санкт-Петербурге”.

​6 июня в Красноярске суд приговорил задержанного 5 июня сотрудника штаба Навального Даниила Маркелова к девяти суткам административного ареста за организацию акции "Он нам не царь". По информации активистов, полицейские избили Маркелова при задержании.

На акции 5 мая, прошедшей под лозунгом "Он нам не царь", ОМОН в Красноярске задержал десятки людей. 8 мая вышли на свободу задержанные за организацию несогласованного митинга сотрудники штаба Навального. Марию Маковозову и Яну Герасимову суд приговорил к трем суткам административного ареста.​