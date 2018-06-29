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В Красноярске задержан участник майского митинга “Он нам не царь”

Сотрудники красноярского штаба Навального, архивное фото

Сегодня утром был задержан участник майского митинга “Он нам не царь” Илья Чумаков. Активисту предъявляют обвинение в повторной организации несогласованного с властями города митинга, сообщила координатор штаба Навального в Красноярске Яна Герасимова редакции “Сибирь.Реалии”.

“Он не был никаким организатором митинга. А во время задержания на майском митинге на Чумакова даже протокол не составили. Так что непонятно, на основе чего они ему предъявили обвинение, – заявила редакции “Сибирь.Реалии” координатора красноярского штаба Навального. – По статье 20.2 за повторное никого из наших активистов не привлекали, поэтому прогнозировать что-то трудно. Ведь в Красноярске это был пока единственный несогласованный митинг, а у Ильи было уже задержание в Санкт-Петербурге”.

​6 июня в Красноярске суд приговорил задержанного 5 июня сотрудника штаба Навального Даниила Маркелова к девяти суткам административного ареста за организацию акции "Он нам не царь". По информации активистов, полицейские избили Маркелова при задержании.

На акции 5 мая, прошедшей под лозунгом "Он нам не царь", ОМОН в Красноярске задержал десятки людей. 8 мая вышли на свободу задержанные за организацию несогласованного митинга сотрудники штаба Навального. Марию Маковозову и Яну Герасимову суд приговорил к трем суткам административного ареста.​

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