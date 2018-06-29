В Новосибирске обманутые дольщики начали серию пикетов

Около двух десятков покупателей квартир в строящемся жилом комплексе на улице Тульская вышли сегодня на согласованный пикет в центре Новосибирска. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Участники акции протеста требуют отставки министра строительства Новосибирской области и немедленной встречи с исполняющим обязанности губернатора Андреем Травниковым.
По словам инвесторов, в конце мая он лично пообещал людям, вложившим деньги в долгострой, что они официально получат статус обманутых дольщиков и смогут претендовать на положенную по закону помощь от государства. Однако региональное Министерство строительства отказывается вести диалог с инициативной группой. Как сообщили изданию пикетчики, они неоднократно пытались записаться на прием к руководителю ведомства, но чиновник отказывается с ними разговаривать. Обманутые инвесторы планируют проводить пикеты в течение всей следующей недели, а 8 июля пройдет митинг с требованием отставки главы областного министерства.
Участники акции утверждают, что из-за неоднократной смены застройщиков и подрядчиков на строительстве жилого комплекса более 170 семей не могут получить статус обманутых дольщиков. У них на руках "договоры предварительного участия" с генподрядчиком и полностью оплаченные квартиры, однако по закону они не могут на них претендовать. Еще 180 признаны дольщиками, поскольку заключали договор с застройщиком.
В Новосибирской области насчитывается около 15 тысяч обманутых дольщиков, 49 многоквартирных домов официально признаны замороженными стройками. По данным областного министерства строительства, до конца 2018 года планируется сдать 10 проблемных домов.
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