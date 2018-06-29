Олег Навальный вышел на свободу после 3,5 лет колонии

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, осужденный на три с половиной года колонии по так называемому делу "Ив Роше", в пятницу вышел на свободу. Встречать его приехали жена Виктория, оппозиционер Алексей Навальный и сотрудники основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Накануне Алексей Навальный написал у себя в Instagram, что ЕСПЧ признал приговор Олега Навального незаконным, а все дело — сфабрикованным.

В декабре 2014 года Олега Навального приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве при заключении контрактов с компанией "Ив Роше". Его брат – Алексей Навальный – был приговорен по тому же делу к условному сроку.

Обыски и "поиск запрещенного" в камере Олега Навального начались в сентябре 2015 года, сразу после митинга за сменяемость власти, на котором прозвучало его аудиопослание из тюрьмы. В результате одного из таких обысков, он впервые оказался в ШИЗО (штрафной изолятор), куда потом его помещали неоднократно. За постоянные "нарушения порядка" Олега Навального перевели на так называемые строгие условия содержания. Ему дважды отказали в условно-досрочном освобождении - в июне 2016 года и в феврале 2017 года.

В апреле 2018 года Президиум Верховного суда также отказался отменять Олегу Навальному приговор, несмотря на то, что соответствующее решение было вынесено ЕСПЧ.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Олега Навального политзаключенным.