ВЦИОМ: Рейтинг одобрения Путина упал за неделю на 9%

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные еженедельного опроса, проведенного среди 1 000 человек не менее чем в 80 регионах России. Рейтинг одобрения деятельности президента Путина упал почти на 9% за одну неделю: с 72,1 % на 17 июня – до 63,4 % на 24 июня.

С начала месяца рейтинг одобрения Путина упал на 15 %.

В июне сразу несколько социологических служб зафиксировали подобное снижение. Так, по опросам Фонда "Общественное мнение", за одну только неделю с 10 по 17 июня рейтинг Путина снизился с 62% до 54%, что является рекордно низким показателем с 2013 года.

По опросам "Левада-Центра" рейтинг одобрения деятельности Путина на посту президента России также упал: 24% опрошенных безусловно одобряют ее (в апреле так отвечали 33% россиян), 41% – скорее одобряют (в апреле – 46%), 21% – скорее не одобряют (в апреле – 13%) и 10% – не одобряют безусловно (в апреле – 5%).

При этом на вопрос "Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении или страна движется по неверному пути?" 42% респондентов ответили, что "страна движется по неверному пути". По сравнению с опросом, проведенным в мае, количество ответивших так увеличилось на 15%.

Лишь 8% россиян безусловно одобрили деятельность правительства. Ровно наоборот к работе Камбина отнеслись 27% опрошенных.

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Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой, петицию против которой на сайте change.org подписали свыше двух с половиной миллионов человек.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин "никогда не оглядывается на свой рейтинг", а "интересы людей всегда для него превыше всего".