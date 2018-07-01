Болтон: мы согласились с Путиным, что не согласны по Украине

Советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил в воскресенье, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным озабоченность по поводу вмешательства России в выборы в США. Путиным, по словам Болтона, сказал, что его правительство не вмешивалось в президентские выборы 2016 года.

"Вопрос, связанный с выборами, определенно был тем, о чем мы говорили," - сказал Болтон в интервью программе телеканала CBS "Face the Nation". Болтон заявил, что он поднимал как вопрос о выборах 2016 года, так и российскую деятельность на предстоящих выборах в Конгресс. По его словам, Путин сказал ему, что в 2016 году российское государство не вмешивалось в их проведение.

Болтон также заявил, что в ходе переговоров с президентом России в Москве стороны "согласились, что не согласны" в вопросе об Украине, сообщает телеканал Си-Би-Эс.

Помощник президента США побывал в Москве на прошлой неделе и встретился с президентом России и министром иностранных дел РФ. После визита было объявлено о предстоящей в столице Финляднии Хельсинки встрече Путина и Трампа в этом месяце.