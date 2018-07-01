Святой Тинтин, отравленные книги и стена из черепов

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Они снова сделали это! В Испании опять творчески подошли к реставрации старого произведения искусства. На этот раз безжалостная кисть реставратора-любителя прошлась не по фреске, а по раскрашенной статуе в городе Эстелла в Наварре. Город лежит на пути к одной из важнейших святынь католичества, могиле святого Иакова, и служил остановкой паломников. В средние века там были построены несколько крупных церквей и даже королевский дворец, сохранившиеся до сих пор - поэтому Эстеллу иногда называют «северным Толедо». Раскрашенная статуя святого Георгия 16 века находится в одной из крупнейших церквей города, церкви святого Михаила Архангела 12 века постройки. За 5 столетий она порядком пооблезла, и церковный приход решил её восстановить. Почему он обратился за помощью не к профессиональным реставраторам, а к местному преподавателю художественных промыслов, остаётся загадкой, но результат вы можете видеть на картинке. Испанцы уже сравнивают обновленного святого с Тинтином и косоглазым британским комиком Марти Фельдманом. С одной стороны, это не назовешь большой творческой удачей реставратора, с другой — благодаря ему статуя попала во все испанские и многие европейские газеты и теперь наверняка привлечет в город дополнительных туристов, как это случилось 6 лет назад с «отреставрированной» местной пенсионеркой фреской Ecce Homo в недалеком от Эстеллы городе Борхо. Хотя приходится признать, что до выразительности той реставрации нынешняя всё-таки не дотягивает.

2. Помните роман Умберто Эко «Имя розы» или снятый по нему фильм? Библиотека Университета Южной Дании обнаружила, что три хранящихся в ней манускрипта 16 и 17 веков отравлены. Обнаружилось это случайно — ученые хотели прочесть латинские надписи на ещё более старых пергаментах, которые были использованы при переплёте манускриптов, но сделать это было очень сложно из-за нанесенного на обложку толсткого слоя зеленой краски. Поэтому книги отнесли на рентгенофлюоресцентный анализ, чтобы прочесть эти надписи сквозь краску. Но анализ обнаружил, что зеленая субстанция является вовсе не краской, а мышьяком. Правда, ученые считают, что мышьяк не обязательно был нанесён на обложки, чтобы убить слишком любопытных читателей — возможно, предполагают они, таким экстремальным образом книги пытались обезопасить от крыс и других грызунов или насекомых.

3. В одном из самых знаменитых средневековых трактатов, De arte venandi cum avibus (Искусство охоты с птицами), написанном императором Священной Римской империи Фридрихом II в середине 13-го века, внезапно обнаружились изображения желтохохлого какаду. Внезапно — потому что труд этот был известен в основном по английскому переводу, в который включили не все иллюстрации. Не было в переводе и иллюстраций с какаду — их нашли в оригинале, хранившемся в библиотеке Ватикана. Император, как сообщается в книге, получил эту птицу в подарок от «Султана Вавилона», то есть султана Египта Аль Камиля Мухаммеда, и происходила она «из далёкой Индии». Проблема в том, что в Индии какаду не водятся, и конкретно данный вид какаду в 13 веке был распространен только в Австралии и на южных островах Океании — землях, которые европейские мореплаватели открыли только в 16 — 17 веках. Изображение какаду в манускрипте доказывает, что азиатские мореплаватели бывали в этих краях как минимум на 3 века раньше. Ученые считают, что птица попала в Египет либо морским путем, через Малакку, Индию и Аравию, либо сначала была доставлена в Китай, а потом переправлена султану по Шелковому пути. Путешествие могло продолжаться несколько лет, но какаду живут до 120 и хорошо переносят и транспортировку и неволю. У императора какаду тоже, похоже, жилось неплохо: на иллюстрации он сидит с опущенным хохолком — признак того, что у птицы хорошее настроение.

4. В Мехико, под улицей прямо за кафедральным собором, археологи нашли знаменитую стену из черепов Цомпантли, которую описывали испанские мессионеры и конкистадоры. Стена, по их описаниям, стояла у главного храма столицы ацтеков Теночтитлана, и по некоторым описаниям, в ней было более 130 тысяч черепов, оставшихся после человеческих жертвоприношений. Но поскольку до сих пор найти её не удавалось, многие ученые думали, что все это — выдумки испанцев, призванные оправдать уничтожение ацтекской цивилизации. Натолкнулись на черепа случайно, при строительных работах, перед которыми в центре Мехико всегда необходимо провести предварительное археологическое исследование. Пока извлечено несколько сотен черепов, но размеры обнаруженного сооружения, которое служило для их демонстрации, позволяют предположить, что их там действительно многие тысячи.



5. За время предвыборной компании в Мексике убито уже 133 политика. Это вдесятеро больше, чем во время предвыборной кампании 2012 года. Среди убитых было 20 официальных кандидатов на различные выборные должности и ещё 28 человек, которые официально выдвинули свои кандидатуры, но ещё не были зарегистрированы избирательными комиссиями. Многие убитые были действующими политиками, занимавшими различные официальные должности. Также было убито около 50 членов семей политических активистов. Вообще этот год побил рекорд по количеству убийств в Мексике — их было 25339. Предыдущий рекорд был поставлен в 2011 — 22409 убийств. Выборы проходят сегодня.

6. В Таиланде спасатели пытаются найти и вызволить из пещеры юношескую футбольную команду. 12 мальчиков от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились на экскурсию в пещеру Там Луанг в горе Дой Нанг Нон провинции Чианграй и пропали. С тех пор от них не было никаких вестей. Поиски затруднены тем, что сейчас в Таиланде сезон дождей и пещеру заливает водой. Мальчики могут продержаться без еды около восьми дней, и сегодня как раз восьмой, так что надежды тают.

7. В Германии полиция задержала человека, который долгие годы подсыпал яды в еду своих коллег по службе, убив таким образом как минимум 21 сослуживца. Подозревать неладное начали после того, как обнаружилось, что начиная с 2000 года в фирме, производящей сантехнические клапаны, необычно высокое количество работников умирает от сердечных приступов и онкологических заболеваний. Криминалисты заподозрили, что их смерть могла быть вызвана отравлением тяжелыми металлами. Поймать злоумышленника удалось после того, как один из работников фирмы обнаружил на своём сэндвиче странный порошок и сообщил об этом полиции. Установленная после этого камера видеонаблюдения запечатлела, как 56-летний сотрудник, имя которого пресса не называет, сыплет подозрительный порошок на сэндвич коллеги. Полиция обнаружила, что порошок был ацетатом свинца, который является сильным нейротоксином и канцерогеном. При обыске в доме подозреваемого нашли маленькую химическую лабораторию и запасы ртути, свинца и кадмия. Зачем ему понадобилось травить сослуживцев, остаётся неизвестным. В данный момент двое из них находятся в больнице с симптомами отравления, один в коме, другой на диализе.

8. В Китае арестован замдиректора государственной верфи, отвечавшего за строительство первого китайского авианосца. В китайском флоте уже есть один авианосец «Ляонин», но это отремонтированный и достроенный советский «Варяг», который в 1998-м году был куплен частной фирмой в Макао якобы для превращения в плавучее казино. В апреле 2017 года Китай спустил на воду свой первый авианосец полностью китайской постройки - правда, на основе того же самого проекта, по которому сделаны «Варяг» и российский «Адмирал Кузнецов». Сейчас он проходит испытания. К середине 2020-х годов КНР планирует иметь от 4-6 авианесущих групп, но теперь человек, руководившей их строительством, арестован за «серьезные нарушения закона и партийной дисциплины». В Китае это обычно означает кражу государственных денег в особо крупных размерах.

9. Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил деньги на коварный план по уничтожению самого опасного животного на земле — комара. Комары являются переносчиками болезней, которые ежегодно убивают 800 тысяч человек — таких, как малярия, зика, лихорадка денге, желтая лихорадка и т.д.. Фонд профинансирует распространение выведенного британской фирмой Oxitec генетически измененных комаров мужского пола. Комары-самцы не кусаются и поэтому не представляют опасности для людей и животных. Но спариваясь с самками комара, они передают потомству ген, который убивает их комариных дочерей до того, как они достигают полового созревания и начинают представлять опасность для человека.

10. Ученые из Университета Джона Хопкинса создали искусственную кожу, которая позволяет людям чувствовать боль (что очень важно для избегания травм) и другие тактильные ощущения. Этой кожей планируется покрывать протезы рук. Те, кто уже испытал опытные образцы, говорят, что наконец-то чувствуют себя обладателями полноценной конечности.