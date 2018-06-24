Главная ложь психологии, живой труп и трое родителей

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Беда не приходит одна. В феврале мы писали об обнаруженных в архивах документах, ставящих под сомнение научную ценность одного из двух самых знаменитых психологических экспериментов в истории — эксперимента Мильграма. А теперь обнаружились документы, которые не просто ставят под сомнение и второй из самых знаменитых психологических экспериментов в истории, — Стэнфордский тюремный эксперимент, — но дают основания говорить, что он с самого начала был спланированной ложью.

В эксперименте, который психолог Филип Зимбардо провел в 1971 году, набранных по объявлению молодых добровольцев случайным образом разделили на две группы, а потом поместили в импровизированную тюрьму — одних в качестве заключенных, а других в качестве надсмотрщиков. По официальной версии, которую никто не оспаривал в течении почти 50 лет, и «надсмотрщики» и «заключенные» очень быстро вжились в свои роли. Первые начали проявлять немотивированный садизм, вторые становились субмиссивными и впадали в депрессию. Все это зашло настолько далеко, что эксперимент пришлось прервать на 6-й день вместо запланированных двух недель.

С тех пор Стэнфордский тюремный эксперимент служит иллюстрацией того, что поведение человека зависит не столько от его личных качеств, сколько от навязанной ему социальной роли, которую он вынужден играть в силу особенностей человеческой психологии. Его использовали для объяснения — и даже в некоторой степени оправдания — Холокоста, преступлений американских солдат во время вьетнамской войны, пыток заключенных в тюрьме Абу-Грейб. Виноваты не сами надсмотрщики, объясняли психологи, а общество, которое наделило их этой ролью.

И вот, через 47 лет, найдены документы, которые показывают, что все было совсем не так.

Обнаружил их французский экономист, социолог и режиссер Тибо ле Тексье, который собирался снимать документальный фильм об этом эксперименте. О Стэнфордском тюремном эксперименте уже написано много книг и снято много фильмов, но во всех них центральной фигурой являлся Зимбардо. Ле Тексье решил найти новый угол зрения и сделать главными героями фильма «подопытных». Для этого он обратился в архив Стэнфордского университета, где сохранились детальные рабочие записи, описывающие все аспекты подготовки и проведения эксперимента.

Из этих записей, а также из разговоров с участниками эксперимента, ле Тексье выяснил поразительные вещи:

Во-первых, заключенные не впадали в отчаяние, а имитировали его. Самый известный из них, Дуглас Корпи, у которого якобы был полноценный нервный срыв, на самом деле намеренно разыгрывал припадки паники, получая при этом массу удовольствия.

Во-вторых, Зимбардо не давал желающим выйти из эксперимента досрочно, хотя в договоре, который они подписывали, не было ни слова о том, что они обязаны оставаться за решеткой в течение двух недель. Именно поэтому Корпи симулировал нервный срыв — ему надо было готовиться к экзамену, но надсмотрщики запретили ему иметь в камере учебники. Тогда Корпи заявил, что выходит из эксперимента, чтобы не провалить экзамен, но Зимбардо не выпустил его из тюрьмы, и поэтому Корпи решил вынудить Зимбардо его отпустить таким необычным образом. Действия Зимбардо подпадают — и подпадали тогда — под уголовную статью «Незаконное лишение свободы».

В третьих, и это самое главное, надсмотрщики стали садистами не сами. Зимбардо и его ассистенты прямо приказывали им вести себя как садисты. Мало того — они давали им детальные инструкции, описывающие, как причинить заключенным наибольшие психические страдания.

Наконец, настоящие научные эксперименты проводятся, чтобы установить истину. Но у Зимбардо и его ассистентов, как показывают документы, с самого начала была политическая цель — они уже «знали», что американская тюремная система бесчеловечна, и с помощью своего эксперимента хотели добиться её реформирования.

Столкнувшись со всем этим, ле Тексье вместо съемок фильма написал книгу «История одной лжи», которая бесплатно доступна онлайн (на французском языке). Те, кто не владеет французским, но читает по-английски, могут узнать подробности в статье американца Бена Блама, который, натолкнувшись на книгу ле Тексье, тоже проштудировал архивные документы (теперь они находятся в открытом доступе) и поговорил как с участниками эксперимента, так и с самим Зимбардо.

Самое поразительно в этой истории то, что Корпи и другие участники эксперимента уже пытались рассказать обо всем этом журналистам, но никто не хотел их слушать. Их признания вырезались из статей и фильмов об эксперименте, поскольку не соответствовали «официальной» версии событий.

2. Суд южнокорейского города Пучхон постановил, что убивать собак для еды незаконно. Возможно, это послужит основанием для общенационального запрета. Употребление собак в пищу в Южной Корее и без того с каждым годом становится все менее популярным, но до сих пор оно было легальным.

В китайском Юйлине тем временем начался очередной десятидневный фестиваль собачьего мяса, во время которого забивают тысячи собак. Защитники животных требуют запретить жестокий праздник, участники фестиваля называют его красивой местной традицией и требуют от властей заткнуть рот активистам. Пока что любители собачьего мяса побеждают — полиция города уже арестовала несколько активистов, приехавших протестовать против живодерства.

3. Работник бюро водоснабжения города Кобе оштрафован за то, что регулярно уходил на обеденный перерыв на три минуты раньше положенного. Бюро созвало специальную пресс-конференцию, чтобы извиниться перед публикой за возмутительное поведение своего работника, обманувшего общественное доверие. Весь мир в восторге от традиционной японской пунктуальности, сами же японцы пишут в соцсетях, что бюро водоснабжения совсем рехнулось.

4. Мертвый японец вернулся домой после кремации, изрядно поразив своих близких. «Усопший» в прошлом году пропал без вести, но вскоре полиция нашла тело человека, соответствовавшего его описанию. Родственники, включая жену, «без сомнений» опознали тело, испепелили его в крематории и отдались горю. Но теперь пропавший муж внезапно вернулся домой. Потрясенная жена сама позвонила в полицию, чтобы об этом сообщить. Вопрос о том, чье же тело сожгли, остается открытым.

5. С нового учебного года ученики многих японских школ смогут одеваться как ученицы, а ученицы — как ученики. Чтобы не дискриминировать учащихся-ЛГБТ и трансгендеров, учащимся одних школ разрешают самостоятельно выбирать, что им носить — юбку или брюки, а в других школах вводят унисекс-униформу, одинаковую для мальчиков и девочек.

6. Суд канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор официально признал трех человек родителями одного ребенка. Не названные по имени женщина и двое ее партнеров-мужчин живут вместе уже несколько лет. Многомужество и многоженство в Канаде запрещены, но подобное неофициальное сожительство является вполне легальным. Решение суда приводит к интересной ситуации — трое сожителей не могут считаться официальными мужьями и женой, но теперь они все вместе считаются официальными родителями ребенка.

7. Все, наверное, читали фантастические романы о гигантских космических кораблях, столетиями везущих к далеким звездам многие поколения звездоплавателей. Теперь ученые, наконец, выяснили, какое минимальное количество человек можно отправить к ближайшей к Солнечной системе звезде, Проксима Центавра, чтобы их потомки долетели туда живыми и здоровыми: их должно быть не меньше 98.

8. С сегодняшнего дня женщинам в Саудовской Аравии можно водить автомобиль. Они добивались этого права 60 с лишним лет. Пока счастливых обладательниц прав в стране только десять, и все они получили их в обмен на иностранные, но уже на следующей неделе их количество должно превысить 2000 — первые курсы вождения для женщин открылись в стране в начале этого года, и первый выпуск ожидается как раз на днях.

9. Ученые выяснили, что людям, которые подолгу сидит в соцсетях, чаще снятся кошмары. Это открытие стало сюрпризом для исследователей — их рабочей гипотезой было то, что кошмары чаще снятся тем, кто много играет в компьютерные игры, а те, кто целые дни проводит в соцсетях, служили в качестве одной из контрольных групп. Но никакой устойчивой связи между страстью к стрелялкам и ночными кошмарами ученым обнаружить не удалось, зато неожиданно обнаружилась устойчивая связь между кошмарами и компульсивным стремлением проверить, поставили ли тебе очередной лайк.

10. С 1 июля каждый новый автомобиль в Китае будет обязан иметь на борту радио-идентификационный чип, позволяющий отслеживать все его передвижения. Власти заявляют, что это делается для оптимизации трафика и борьбы с пробками, но и правозащитники, и специалисты называют это объяснение смехотворным и указывают на то, что для оптимизации трафика данные о каждом конкретном автомобиле и его владельце совершенно не требуются, вполне достаточно собирать общую информацию об автомобильном потоке с дорожных камер. Чипы, по их мнению, вводятся в рамках разворачивающейся в стране программы постоянной и неотступной технологической слежки за всеми гражданами страны, о других аспектах которой мы писали в том же выпуске НДМ, что и об эксперименте Мильграма.