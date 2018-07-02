Прокуратура запросила 4 года для украинского активиста Балуха

Прокуратура запросила 4 года колонии общего режима для украинского активиста Владимира Балуха по делу о дезорганизации работы симферопольского изолятора временного содержания. Слушания по делу проходят в Раздольненском районном суде Крыма.

По версии следствия, в августе 2017 года Балух во время утреннего осмотра камеры ударил локтем начальника ИВС Валерия Ткаченко, который из-за этого "не смог продолжить исполнение своих обязанностей".

"Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, видеозаписями, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко ушиб мягких тканей позвоночной области", – заявил на суде прокурор.

Ранее жена активиста Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах мужа с начальником ИВС, но происходили они из-за того, что начальник постоянно оскорблял Балуха по национальному признаку.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что нашли у него в доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Сам Балух вины не признал и считает, что поплатился за свою проукраинскую позицию – в частности, за то, что вывесил во дворе своего дома украинский флаг.

19 марта 2018 года в знак протеста против приговора Балух объявил голодовку, которую держит до сих пор.