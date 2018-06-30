Адвокат: российским властям поступило два прошения о помиловании Сенцова

Российским властям поступило два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в интервью украинскому телеканалу Hromadske заявил адвокат Дмитрий Динзе. Он не стал уточнять, кто именно подавал прошения, но пояснил, что одно из них поступило из Европы, а другое – "местное".

Динзе также пояснил, что прошения о помиловании не обязательно должны подавать члены семьи, и что это могут быть "люди из-за границы и должностные лица".

Во вторник стало известно, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд подал президенту России официальное прошение о помиловании Сенцова. В пресс-службе Кремля вскоре заявили, что просьба Ягланда не может стать основанием для каких-либо действий.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. К нему до сих пор не пустили уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Российский омбудсмен настаивает, что заключенный находится в удовлетворительном состоянии.