В Москве в возрасте 80 лет умер последний глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. В последнее время он тяжело болел, сообщил РБК его сын Андрей Кравченко.

Леонид Кравченко работал главным редактором "Строительной газеты", газеты "Труд", "Парламентской газеты", руководителем ТАСС. В 1990 году был назначен на должность главы Гостелерадио СССР, а в 1991-м стал председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании. В разное время занимал должности первого заместителя главы "Российской газеты" и первого заместителя председателя Совета директоров ОАО "ТВ-Центр".



