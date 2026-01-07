Уроки Венесуэлы для Ирана. Разделит ли Хаменеи участь Мадуро?

Спустя всего несколько дней после свержения венесуэльского лидера Николаса Мадуро президент Дональд Трамп пригрозил военными действиями против других противников США. Захват Мадуро в ходе американского рейда 3 января особенно потряс Иран, близкого союзника венесуэльского лидера.

Возможно ли нечто подобное захвату Мадуро и в этой стране, где уже много дней продолжаются массовые протесты населения, недовольного экономическим кризисом и политикой теократического режима?

Трамп недавно предупредил Иран, что Вашингтон "заряжен и готов" к вмешательству, если власти Исламской республики продолжат убивать "мирных протестующих". Радио Фарда (иранской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода) удалось узнать подробности происходящего на улицах иранских городов.

"Люди поняли, что в них стреляют напрямую"

3 января десятки протестующих собрались у двухэтажного здания, используемого влиятельным Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в округе Малекшахи на западе Ирана. Когда демонстранты начали скандировать антиправительственные лозунги и бросать камни в здание, члены КСИР взобрались на крышу и открыли огонь по толпе.

Об этом рассказал Мохаммад Хейдари Илами, житель Малекшахи, который стал свидетелем инцидента. Его показания подтвердили правозащитные организации.

"Те, кто не видел [бойцов КСИР] на крыше, думали, что это авиаудар, – рассказал Илами в интервью Радио Фарда. – Но когда некоторые из протестующих упали на землю, люди поняли, что в них стреляют напрямую. Были убиты несколько человек, в основном молодых. Кроме того, было много раненых".

В Иране при подавлении сотрудниками сил безопасности протестных выступлений, начавшихся в конце декабря, были убиты не менее 27 демонстрантов, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сообщила во вторник неправительственная организация Iran Human Rights, которая базируется в Норвегии.

По сведениям правозащитников, люди погибли в 8 провинциях страны в результате стрельбы и применения других силовых методов. В организации добавили, что в течение 10 дней были задержаны более ста человек.

Иранские государственные СМИ сообщили, что силы безопасности столкнулись с "бунтовщиками", которые пытались штурмовать полицейский участок, в результате чего были убиты "два нападавших".

Собравшаяся толпа и медперсонал не позволили им забрать тела убитых и арестовать раненых

HRANA, сеть правозащитников, заявила, что были убиты по меньшей мере 29 человек, включая двух сотрудников сил безопасности.

В последние годы в Исламской республике произошло несколько волн протестов. Демонстранты требуют больших социальных свобод и политических прав и выражают недовольство высокой инфляцией и нехваткой воды. Власти, как правило, реагируют жестокими репрессиями.

"Они избивали всех"

Спустя всего день после убийства протестующих в Малекшахи власти провели рейд в больнице имени имама Хомейни в соседнем городе Илам, куда были доставлены раненые протестующие. 4 января члены КСИР и спецназа окружили больницу, где собралась большая толпа, в том числе люди, искавшие информацию о своих близких.

Илами рассказал, что видел, как силы безопасности применили слезоточивый газ и разбили окна, чтобы проникнуть в больницу. "Несмотря на это, собравшаяся толпа и медицинский персонал не позволили им забрать тела убитых и арестовать раненых", – сказал очевидец.

В конце концов силы безопасности ворвались в больницу, избивая и арестовывая медицинских работников. Неясно, были ли арестованы также раненые протестующие и члены их семей. "Они избивали всех, кого видели, будь то обычные люди или медицинский персонал", – говорит Илами.

В заявлении, опубликованном 6 января, правозащитная организация Amnesty International заявила, что "нападение иранских сил безопасности на больницу в Иламе, где раненые протестующие ищут медицинской помощи или убежища, нарушает международное право и в очередной раз показывает, как далеко иранские власти готовы зайти, чтобы подавить инакомыслие".

"Силы безопасности должны немедленно прекратить незаконное применение силы и огнестрельного оружия против протестующих, а также произвольные аресты тех, кто обращается за лечением, обеспечить раненым необходимую медицинскую помощь и уважать неприкосновенность медицинских учреждений", – отмечается в заявлении.

Города под контролем протестующих?

Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи, расположенные на западе страны недалеко от границы с Ираком, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Национальный совет сопротивления Ирана.

В сети распространяются видео, на которых в Абданане демонстранты скандируют лозунги против аятоллы – верховного лидера Ирана: "Смерть Хаменеи" и "Этот год – год крови, Али Хаменеи будет свергнут". На одном из роликов видно, как иранские полицейские машут протестующим и аплодируют им, находясь на крыше здания.

Этот год – год крови, Али Хаменеи будет свергнут

"Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах", – заявил Fox News член комиссии по иностранным делам Национального совета сопротивления Ирана Али Сафави.

Официально переход городов под контроль протестующих не подтверждён.

Массовые антиправительственные акции продолжаются в Иране с конца прошлого года. Их причиной стали обесценивание реала и почти 50-процентная инфляция на фоне санкций и последствий войны с Израилем.

"Сам Хаменеи может стать мишенью"

Несмотря на происходящее, эксперты считают маловероятным, что США повторят свою операцию в Венесуэле в Иране и свергнут верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, который находится у власти с 1989 года.

Хабиб Хоссейнифард, политический аналитик из Германии, говорит, что Венесуэла находится на стратегическом "заднем дворе" США, тогда как Иран расположен за тысячи километров от них. По его словам, Исламская республика также обладает большими военными возможностями и более устоявшейся политической системой.

Тем не менее, другие эксперты считают, что захват Мадуро США послал тревожный сигнал Тегерану. Дэймон Голриз из Гаагского университета прикладных наук отмечает, что устранение Мадуро сигнализирует: США переходят от давления на правительства к преследованию отдельных лидеров. "В отличие от прошлого, на этот раз целью может стать сам Хаменеи", – сказал Голриз в интервью Радио Фарда.

Действительно, во время 12-дневной войны с Израилем в июне Израиль активно пытался убить Хаменеи. Однако, как сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац, с оперативной точки зрения было "нереалистично" нацеливаться на него, потому что он ушел "очень глубоко в подполье".

Оставаться рядом с лидером стало опаснее, чем дистанцироваться от него

Тем не менее сейчас, по некоторым данным, израильское руководство заняло иную позицию. Как сообщил израильский канал Kan со ссылкой на дипломатические источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина передать Тегерану сообщение о том, что Израиль не намерен нападать на Иран. Как отмечает Kan, Израиль опасается, что Тегеран, считая удар неизбежным, может атаковать израильскую территорию первым. Послание Нетаньяху через Москву направлено на предотвращение такого сценария.

Как бы то ни было, в окружении Хаменеи, судя по всему, усиливаются тревожные настроения. "Оставаться рядом с лидером теперь стало опаснее, чем дистанцироваться от него, – говорит в интервью Радио Фарда Мохаммад Гаеди, преподаватель Университета Джорджа Вашингтона. – Табу на неприкосновенность лидера было нарушено".

Уроки Венесуэлы?

Смещение Николаса Мадуро с поста президента вызвало в Иране дискуссию о том, какие уроки страна может извлечь из опыта Венесуэлы. Консервативные СМИ настаивают на том, что "Иран – это не Венесуэла", подчеркивая военный потенциал страны и ее союзников в регионе.

Агентство Nour News, близкое к старшему советнику Хаменеи Али Шамхани, охарактеризовало Венесуэлу как "недорогую цель", тогда как Иран представляет собой для США "сценарий с высоким риском".

Газета Javan, связанная с Корпусом стражей исламской революции, заявила, что сравнивать Иран с Венесуэлой – "пустая трата времени". Консервативный сайт Jahan добавил, что США уже "потерпели неудачу" при попытке атаковать Иран – вероятно, имея в виду американские удары по иранским ядерным объектам минувшим летом. (Вашингтон тогда заявил, что цели операции были достигнуты).

Мадуро – еще один диктатор, отправленный на свалку истории

Однако более умеренные голоса видят определенные параллели. Иран и Венесуэла – государства с авторитарными режимами, где власти используют насилие для подавления инакомыслия. Обе страны находятся под санкциями США и переживают экономический коллапс, несмотря на огромные запасы полезных ископаемых.

Журналист из Тегерана Амир-Хоссейн Мосалла считает, что Мадуро "игнорировал протесты своего народа", отказался проводить реформы и "разделил судьбу всех диктаторов".

Али Шарифи-Зарчи, ученый из Тегеранского технологического университета Шарифа, добавляет, что Мадуро – "еще один диктатор, отправленный на свалку истории после того, как он удерживал свой народ в бедности, несмотря на огромные запасы нефти".