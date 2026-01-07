"Помогают диктатуре Путина". Соцсети – о Леониде Волкове и "РДК"

Леонида Волкова, одного из лидеров основанного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", могут лишить вида на жительство в Литве из-за его резких высказываний о лидере "Русского добровольческого корпуса" Денисе Капустине и украинских чиновниках. Скандал из-за слов Волкова продолжается уже несколько дней: интернет разделился на сторонников и противников Волкова, но даже вторые считают, что лишение ВНЖ было бы слишком строгим наказанием за высказывание. Они вспоминают, что сам Капустин в свое время тоже был лишен вида на жительство в Германии из-за сотрудничества с неонацистскими группировками и подозрений в связях с криминалом.

Начало первой недели после новогодних праздников ознаменовалось новым конфликтом в русскоязычной эмигрантской среде. Анна Тирон, бывшая сотрудница "Фонда борьбы с коррупцией", а ныне "политический представитель Русского добровольческого корпуса" выложила фрагмент своей переписки с политическим директором ФБК Леонидом Волковым, в котором тот резко высказывается о лидере РДК Денисе Капустине и украинских чиновниках.

В переписке (которую, как следует из скриншотов, Волков сам призвал опубликовать) он называет Кирилла Буданова – тогда еще главу украинской военной разведки, а ныне нового главу Офиса президента Украины Владимира Зеленского – "гнусным деревенским политтехнологом", а РДК – формирование в рядах ВСУ, в котором воюют добровольцы из России, – "клоунским корпусом".

Опубликованная Тирон переписка произошла 29 декабря, через два дня после сообщения о смерти Капустина на фронте и за три дня до новости о том, что он жив, а его гибель была инсценирована украинскими спецслужбами для раскрытия "заказчиков и исполнителей" планировавшегося покушения.

На публикацию обратили внимание власти Литвы, где живет Волков, а также литовские политики. Председатель Комитета по иностранным делам литовского парламента Ремигиюс Мотузас заявил, что "после оценки заявлений российского оппозиционера Л. Волкова государственные службы должны ответить на вопрос, может ли он продолжать находиться в Литве". Как сообщил сайт литовского национального радио и телевидения со ссылкой на Департамент миграции Литвы, чиновники этого ведомства связались с Департаментом государственной безопасности "для дополнительных консультаций по поводу возможной угрозы государственной безопасности" и "попросили оценить публичные заявления иностранного гражданина" (фамилия Волкова в комментарии не упоминается).

При этом еще в 2019 году власти ФРГ лишили ВНЖ самого Капустина (он получил его в 17 лет, в 2001 году, когда приехал с родителями в Германию из России как "еврейский иммигрант") и расследовали его причастность к немецким неонацистским группировкам, торговле оружием и производству наркотиков. После этого нынешнему командиру РДК был запрещен въезд в ЕС. Сам Капустин к тому моменту уже жил в Украине, утверждая, что неонацистом никогда не был и является лишь сторонником "правых" и "традиционалистских" взглядов.

Можно и нужно ли поддерживать представителей ультраправой идеологии, если они воюют за правое дело против авторитарного режима, развязавшего войну против соседа? Помимо уже традиционных споров о том, чем стал ФБК после смерти Навального, это главный вопрос, на который пытаются ответить участники сетевых баталий, и ответов на него, кажется, столько же, сколько и комментаторов.

Anna Tiron

Пришло время рассказать правду о руководителе политических проектов ФБК Леониде Волкове. Леонид решил лично написать мне свое мнение после «гибели» Командира РДК Дениса Капустина, пожелав смерти остальным нашим добровольцам и набросившись на официальных лиц Украины. Пока большинство оппозиции и СМИ поддерживали нас.

Цель этого текста — обезопасить российскую оппозицию, украинцев и мировых политиков от взаимодействия с человеком и предложить задуматься, имеют ли его поступки закономерный намеренный характер с регуляцией из Москвы или это самостоятельный выбор. Поскольку многое выглядит как намеренная дискредитация ФБК и российского сопротивления.

Русский Добровольческий Корпус неоднократно заявлял и заявляет, что не будет вступать в конфликты с антипутинскими силами, поддерживающими борьбу Украины. Это тот случай, когда человек ни под один из тезисов не подпадает.

29 декабря в 22.12 приходит сообщение (полные скрины в карусели в конце) от Леонида, вот прямые цитаты: «В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик…», «Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова», «Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки», «Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье». Да, демократический либеральный представитель России, одно из главных лиц ФБК, которого почему-то все еще принимают европейские и американские политики, который выступает на мероприятиях, продает книгу в Европе и преподает в США, желает смерти защитникам Украины и его очень беспокоит Офис Президента. А в чем отличие от путина, не подскажете?

Я проработала в ФБК 3,5 года. И мне есть, что добавить к этому.

Когда вскрылась информация о письме за снятие санкций с путинских олигархов, Леонид перед нами, коллегами, как и в соцсетях врал, что это не то, что все подумали. Признался он только когда появились неоспоримые доказательства. Да и то, оправдывая себя тем, что это была его стратегия. Пока коллеги из ФБК боролись ЗА введение санкций, Леонид подписывался за их снятие.

30 мая 2023 года Леонид Волков в эфире высказался о Михаиле Подоляке, который ФБК всегда поддерживал: что он несет чушь и МЫ с ним несогласны.

В ответ на мое замечание не говорить такое об официальных лицах Украины от НАШЕГО имени, поскольку многие из ФБК так не считают, он попытаться уволить меня. Не получилось, поскольку не только я разделяла это мнение.

В мае 2025 перед моей поездкой в Украину для съемок (согласованную ранее с ФБК) Иван Жданов мне сказал, что «сотрудник ФБК не может сотрудничать (читать: ездить по разрешению ГУР для съемок) с ГУРом», он не против, но «Волков окончательно задавит Навальную насчет тебя, и тебя придется уволить». Для контекста: тогда мы были в процессе сложной подготовки концерта памяти Алексея, в котором отказывались участвовать многие музыканты в связи с репутацией ФБК, все были на нервах. Мне ставить ультиматумы нельзя — я поехала в Украину. С Иваном мы договорились на удобные для меня даты увольнения. И, оказалось, что его тоже снимают с должности. Далее «ушедший из управления ФБК в связи с олигархическим скандалом» Волков возвращается официально в номинальную должность «руководителя политических проектов», по факту — встает у руля всей политики ФБК. Директором становится замечательный человек, ответственный IT руководитель, но не политик.

После увольнения мы с Волковым не общались. Совсем.

Когда появилась новость о гибели Командира, я видела в Фейсбуке его одобрительные реакции на посты, где обесценивают подвиг Дениса, но не реагировала на это. И 29 декабря, в мой день рождения, я получаю сообщение, которое вы видите. Оно и стало стимулом для написания поста. На мой ответ Волков не проронил ни слова.

Подводя итог:

В Литве существует организация, власть в которой захвачена Леонидом Волковым, слова и действия которого не первый год вредят ФБК. Сотрудников могут уволить за несогласие с «линией Волкова» или деятельную поддержку армии Украины. Добавляем к этому письмо за снятие санкций с путинских олигархов, ложь, пожелания смерти Украинским Героям и топтание на их памяти, высказывания относительно властей Украины. Ничто из этого не способствует смене режима путина или победе Украины.

Тогда вопрос: какая реальная цель работы Волкова и знают ли ее в ФБК? Для чего европейцам сотрудничать с теми же нарративами, что и у путина? Насколько безопасен голос такого человека на международной арене? Как относится Литва к таким нарративам?

Я понимаю риск публикации данного сообщения, если мои размышления/сомнения окажутся правдой, поэтому на всякий случай заявляю: я нахожусь в стабильном психическом состоянии, проблемы со здоровьем отсутствуют, конфликтов ни с кем не имею, пропадать со связи без предупреждения не планирую.

В поддержку Тирон выступил и сам "Русский добровольческий корпус".

Первые реакции на эти публикации стали появляться еще до того, как Леонид Волков опубликовал свой ответ Анне Тирон.

Андрей Волна

Мне кажется, что в сложившейся ситуации Леонид Волков мог бы дать пояснения по следующим пунктам:

1. Действительно ли он радовался смерти (к счастью, мнимой) командира РДК Дениса Капустина. Который «сдох».

2. Действительно ли он считает РДК «клоунским корпусом».

3. Действительно ли он не просто радовался смерти Дениса Капустина, но и пожелал смерти всем остальным бойцам российского вооруженного сопротивления («надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки»)

4. Действительно ли он считает Кирилла Буданова «гнусным деревенским политтехнологом»

5. Действительно ли Леонид Волков считает решаемые Кириллом Будановым задачи мутными?

6. На каком основании он считает Буданова, Ермака, Подоляка лицемерным ворьем.

7. Почему Леонид Волков хочет, чтобы Буданов, Подоляк и Ермак «сели в тюрьму». Мне кажется, что это чисто внутриукраинский вопрос.

8. В случае, если представители ФБК будут кооптированы в ПАСЕ, будут ли они там в своей деятельности опираться на вышеназванные нарративы, сформулированные политическим лидером их организации (Леонидом Волковым)

9. Или это всё фейк?

Юлия Архипова

До убийства Навального было хотя бы понятно, в чьих интересах Волков работает (как исполнитель и проводник воли Навального он был куда ни шло), после убийства Навального было непонятно: вот это вот все Волков делает - ради чего? в чьих интересах? какая у него повесточка в голове?

Спасибо, прояснили. Это гран-трындец, товарищи. Желаю ФБК как можно скорее все-таки избавиться от Волкова, благо он для этого дал уже чуть более чем 100500 поводов.

Kirill Orlov

После того как Алексей Навальный оказался в тюрьме, ФБК постепенно стал уходить от его главного принципа — объединять людей против зла. Сейчас этим процессом управляет узкая группа во главе с Леонидом Волковым и его ближайшими соратниками.

Если всё будет идти так же, результат очевиден и печален: эти люди продолжают разжигать раздор внутри антипутинской оппозиции, действуя по схемам, слишком уж знакомым по практике Кремля. Создаётся впечатление, что их действия больше помогают диктатуре Путина, чем реальному сопротивлению.

Реальность проста: авторитарную систему не победить шариками, фонариками и имитацией «выборов», где всё заранее решено. Путинское абсолютное зло не разбивается символическими жестами — ему реально противостоят только там, где есть сопротивление и смелость.

Сегодня Украина испытывает на себе всю тяжесть агрессивной политики Путина. Но за свободу Украины воюют не только украинцы, но и граждане России — в рядах РДК, Легиона «Свобода России» и других формирований.

Эти действия разрушают солидарность, деморализуют тех, кто реально противостоит диктатору и, невольно или сознательно, идут на пользу Кремлю

После слов Волкова на нём как клеймо лежит моральная ответственность за последствия. И здесь важно понимать: Волков фактически руководит ACF (ФБК) и представляет его политические интересы. Публичные заявления Волкова — это заявления всей организации, поэтому ответственность лежит не только на нём лично, но и на ФБК в целом. Эти действия разрушают солидарность, деморализуют тех, кто реально противостоит диктатору и, невольно или сознательно, идут на пользу Кремлю.

Скандал быстро встроился в контекст сложных отношений ФБК и Леонида Невзлина – после того, как журналистские расследования показали, что Невзлин мог стоять за нападением на Волкова рядом с его домом в Литве (сам Невзлин свою причастность к нападению отрицает).

Бывший коллега Невзлина по ЮКОСу Михаил Ходорковский, один из самых заметных спонсоров эмигрантских СМИ и НКО, встал на его сторону. Между этими лагерями российской оппозиции идет непрекращающийся конфликт. Между тем, именно Невзлин является одним из спонсоров "Русского добровольческого корпуса".

Михаил Ходорковский

Не обсуждаю руководство Украины, ибо россиянин, не обсуждаю тех, кто воюет с Путиным (не совершая военных преступлений), ибо сам не участвую в вооруженной борьбе... не хочу верить, что Волков зависим от Кремля, потому что просто не хочу.. Он, похоже, просто ёб....ся...

Недостатка в людях, которые прямо или косвенно защищают позицию Волкова, тоже нет.

Кирилл Шулика

Вообще, конечно, пробито очередное дно в российской политической эмиграции. Я понимаю, что она разная, однако ее рассматривают все, как явление, а детали на тему того, что есть разные, известны только посвященным.

Ну так вот... Оказывается, чтобы не попасть под хейт и доносы надо поддерживать человека, который сам позиционирует себя, как нациста. Если ты его вдруг не поддерживаешь, ты агент Кремля.

Это вообще говорит о многом...

Конечно, я не завидую нормальным уехавшим. Теперь этот ярлык поддержки нациста приклеится и к тем, кто и не высказывался.

Потому что нельзя быть большими украинцами, чем сами украинцы. Если вы стали, дальше уже фарш обратно не повернуть. А эти люди сознательно стали украинцами, которые воспринимают русских, как врагов. Остальное уже следствие.

Влад Ваховский

У меня много вопросов к Волкову, но тут он выдал базовую базу. Буданов со своими идиотскими провокациями и нациками на подсосе – это просто ультра-вредитель, и не удивлюсь, если московский агент. Было бы очень здорово, если бы Леонид озвучивал это нормально и открыто. Тогда был бы полный респект и уважение.

У меня много вопросов к Волкову, но тут он выдал базовую базу

Евгений Алексеев

У меня нет мнения ни об РДК с Капустиным, ни об офисе Зеленского, ни о Буданове, ни о Ермаке, ни о ком-то еще. Понятия не имею, кто все эти люди — самоотверженные герои или коррумпированные пропагандисты. Держу в голове на всякий случай обе версии, но не настаиваю ни на одной.

Но я давно слежу за работой Леонида Волкова, читаю его аналитику и прогнозы, сам анализирую его мировоззрение и стратегию.

Так вот, хочу сказать, что резко осуждаю очередную пиар-атаку на Леонида. Видимо он кому-то очень поперек горла засел. Это не доказывает прямо, что он все делает и говорит правильно (я сам, кстати, не во всем с ним согласен), но кое-что объясняет лично для меня. С каждым днем мир становится всё яснее, и это не может не радовать. Однако, атаки на Волкова отвратительны в любом случае, и я говорю: Лёня, я с тобой!

Генератор Ненависти

Леонид Волков выдал базу. И по рдкшникам, и по лицемерной украинской власти, медиа и спикерам (которые "своих сукиных" русских неонацистов не видят, а вот верещать про имперца и вайт супрематиста навального не боятся) То, что МБХа-Невзлина буданов и Co - не трогают,

Давид Френкель

Если чему-то история нас и учит, то это что евреям не стоит впрягаться за нацистов, тем более ради политической борьбы в песочнице. А господин Капустин без сомнения кристаллический нацист. Почему из всех способов помочь Украине волонтер Леня (Леонид Невзлин, – прим. РС) выбрал нацистов – хороший вопрос

Вечером 5 декабря на критику в свой адрес ответил сам Леонид Волков.

Сегодня в центре интернет-бури дня — мое частное сообщение бывшей сотруднице, которое она решила опубликовать. Даже специально фейсбук для этого завела. Хочу сказать по этому поводу несколько слов. Я гражданин России и российский политик. Много лет я, отстаивая интересы россиян, борюсь с преступным путинским режимом, узурпировавшим власть в нашей стране. Разумеется, я ни на секунду не забываю о том, что путинский режим начал четыре года назад преступную полномасштабную войну против Украины.

Я ни на секунду не забываю, что путинский режим начал преступную войну против Украины

Путинская агрессия — безусловное зло, которое должно быть побеждено. Мои усилия и усилия моих коллег в этом направлении сосредоточены на изменении настроений в России, на лишении Путина, его режима и его войны любой поддержки. В то же время я продолжаю считать — эту позицию я публично высказывал, и буду дальше отстаивать — бессмысленной и контрпродуктивной кампанию по раздуванию ненависти ко всем россиянам, по навязыванию чувства коллективной вины по цвету паспорта. Эта кампания — большой подарок Путину и его пропаганде, она помогает ему консолидировать вокруг себя остатки поддержки. Я много раз говорил и буду говорить о том, что ту энергию, которая была направлена на травлю российской политической оппозиции, куда полезнее было бы направить на борьбу с Путиным. И, конечно, к организаторам и участникам этой травли я отношусь очень плохо. Что же касается моего личного сообщения, которое сегодня обсуждают, то оно, конечно, эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями. Оно было адресовано бывшей сотруднице, которая занимается постоянным распространением гадостей и лжи про меня и про ФБК, присоединившись к кампании против российской оппозиции. Мне не следовало писать это сообщение, и, конечно, надо было лучше контролировать свои эмоции. P.S.: И да, я плохо отношусь к неонацистам. Если для кого-то это сюрприз, ну извините. Даже тактический союз с ними мне кажется большой ошибкой.

Анна Тирон в свою очередь отреагировала и на этот комментарий:

Ох, Леонид, как всегда плохо у тебя получается с извинениями. Еще и меня заблокировал в Фейсбуке…

Ты мог оскорбить меня, но желать смерти тем, кто может погибнуть и, к сожалению, погибает, на каждом боевом задании, насмехаться над смертью Дениса, поливать говном Буданова или Подоляка, который относился к ФБК лучше, чем ФБК этого заслуживало — нет. Это не прощают. Тем более после таких бесполезных лживых извинений.

Я не умею (и не хочу уметь), как ты, крутиться, уходя от ответа, поэтому напишу четко по сути твоего текста.

В Инстаграме в сторис я сказала: мы готовы к диалогу с ФБК (не с тобой), если они относятся к написанному тобой так же, как и я. От них тишина. Ты решил выйти в инфополе, когда появились проблемы, когда люди увидели то, что ты тщательно от них скрывал — свою суть. Когда ты понял, что расчет «сделать больно какой-то наглой девочке в ее день рождения со своим мнением и четкой позицией, когда ее друг и командир погиб, чтоб ей стало еще хуже» пошел не по плану...

А теперь к разбору таких «извинений» и лжи:

— Частное сообщение: содержание которого ты САМ в последнем его предложении сказал публичить. Я опубличила. Не понравилось, что твою людоедскую позицию не поддержали?

— ФБ у меня с 2015 или 2016, не помню. С него я писала гостям, работая в ФБК, то есть, как минимум, с 2022. И эти гости мне сейчас пишут слова поддержки. Вести как инстаграм я и правда его не успевала, но, учитывая новую политическую работу, пообещала себе начать в 2026. Кто ж знал, что ты такое выдашь.

— Путин войну начал не 4 года назад, а почти 12. Российские солдаты уже убивали украинцев.

Путин войну начал не 4 года назад, а почти 12

— Каких ты русских защищаешь? Что конкретно ты сделал для русских на законодательном уровне хоть где-то? Хоть в 1 стране. Список законов, разработанных при участии РДК, облегчающих жизнь в Украине в тч россиянам, могу предоставить

— И да, что конкретно вы сделали для остановки войны? Или уменьшения эффективности армии путина. Не на словах «мы работаем, мы стараемся», а на деле. Хотя бы финансово.

— Ты снова пытаешься в политтехнологии, добавляя тезисы о своем белом пальто, которые к сути моего поста не относятся. Этим пропитаны все «извинения».

— А теперь расскажи, какую ЛОЖЬ (не факты, которые тебе не нравятся, а именно ЛОЖЬ) я распространяю? По пунктам. Потому что все, что я говорю или пишу, имеет доказательства и свидетелей. И да, это кампания ЗА российскую оппозицию. Потому что ты не оппозиция, ты то, что ее отравляет. Утверждений относительно источника твоих нарративов я не делаю, но, возможно, кто-то захочет провести детальное расследование.

Более того, кто подписан на меня в Инстаграме, знает, что ФБК я упоминаю только в контексте необходимого объединения. Или, последний раз, в контексте того, что когда погиб Алексей, РДК написали и мне лично с поддержкой и предложением помощи, и в паблике. Ответить столь же великодушно ФБК не смогли, хотя я реально этого ждала.

— И дело не в написанном сообщении. Это как раз хорошо. Все увидели. Дело в том, что ты так считаешь. Ты реально всего этого желаешь. Вот это вот отвратительно. Ты боишься не быть таким, ты боишься разоблачения.

— Почему ты делаешь акцент на сетке Ходорковского-Невзлина? Возмущается не чья-то сетка, а люди. Сторонники ФБК, сотрудники и коллеги Ходорковского, сотрудники ФБК(!), литовцы, украинцы, политики, активисты, люди искусства и тд. Говори честно: возмущаются ВСЕ.

Вывод:

Леонид испугался. Вероятно, не всем и не везде понравилась его позиция. И наступили последствия. По сути он не ответил: ни по одной претензии, он их обошел. В этом, не могу не признать, у него большой опыт и отработанный навык. Попытки выставить себя «борцом», лживые обвинения меня, использование удобных нарративов. По сути — ничего, только вода.

Парни от 18 лет имеют достаточно мужества, чтоб бросить свою жизнь и приехать защищать Украину, отдавая за это жизни, и реально своей кровью отстаивать тезис о том, что не все россияне плохие. А ты имеешь смелость пожелать у меня в личке им смерти и не имеешь смелости нести ответственность за свои слова и действия.

Свой ответ Волкову написал и сам Денис Капустин:

Denis WhiteRex

На основании той новой информации, которая буквально потекла полноводной рекой в наши руки после вчерашней публикации, я лишь укрепляюсь в мысли, что Леонид Волков есть агент влияния кремлёвских спецслужб. Вместо борьбы с режимом, Леонид последовательно ослабляет оппозицию, рушит любые (даже намечающиеся) альянсы и вбивает клинья между ФБК и всеми остальными оппозиционными силами; распространяет клевету и слухи; размывает и без того нестройный образ российской оппозиции.

Все эти действия ослабляют имидж антипутинского сопротивления

Все эти действия носят явно подрывной характер, ослабляют имидж антипутинского сопротивления и в целом идеально ложатся под описание деятельности такого рода разведчика, как агент влияния. И последнее. Основной задачей, задачей максимум для любого агента влияния, является, безусловно, перехват рычагов управления организацией, в которую он внедрён. Это означает, что агент выполнил свою задачу и вся организация становится подконтрольной воле вражеских спецслужб. У меня всё.

Этот обмен репликами только подлил масла в огонь споров о Денисе Капустине, его национализме и российской оппозиции.

Roman Popkov

То, что Волков ненавидит РДК — это для меня не секрет, Волков всегда ненавидел правых. В случае с РДК его ненависть усиливает то, что он видит в РДК конкурентов, с которыми не способен соперничать. Ну да, особенно омерзительным является пожелание врагам Путина смерти от рук путинистов.

Но мне наиболее интересно другое: откуда у него столько кипящей, пузырящейся ненависти к именно к Подоляку и Буданову? Его последующие нелепые отмазы в стиле "я - российский политик", "я не люблю, когда отменяют русских" - абсурдны же, дебильно звучат в контексте оскорблений Буданова и Подоляка.

Подоляк и Буданов делали всё для выстраивания коммуникаций с антипутинскими русскими

Как раз таки Подоляк и Буданов делали всё для выстраивания коммуникаций с антипутинскими русскими. Подоляк все время ходил и ходит на эфиры российских оппозиционных каналов, в том числе вроде даже на эту сраную навальновскую "Популярную политику" - говорит с ними по-русски, доносит до них украинскую точку зрения, тратит свое время.

Благодаря Буданову русские люди вообще получили оружие, получили возможность создавать свои подразделения и воевать против Путина - впервые за долгие десятилетия.

Отдельный треш - то, что Волков называет Буданова, руководившего одной из самых эффективных спецслужб мира, героя войны, "деревенским политтехнологом". Это при том, что Волков как раз и является по своему политическому происхождению "деревенским политтехнологом", и был нанят Навальным для исполнения, по сути, сугубо политтехнологических функций.

Вообще же все эти люди, навальнистский менеджмент, получили путевку в большую жизнь только потому, что их когда-то взял на работу в менеджерский, политтехнологический (не политический) функционал ныне покойный Навальный. Других заслуг у них нет.

И да, не думаю, что ФБК губит именно Волков. Есть организации, которые со смертью лидера теряют всякий смысл существования и распадаются, уходят в небытие. Или сжимаются до сект, до сверхплотных тусклых белых карликов. ФБК потерял всякий смысл даже не после смерти Навального, а после его посадки. Распад или сжатие в секту там произошли бы и без Волкова. Но Волков делает это зрелище максимально жалким и позорным.

Антон Громов

Операция «Посылка» 2.0

Тут в сети обсуждают высказывание известного «еврейского националиста» «Вольфмана» в адрес командира РДК Дениса Капустина и его бойцов. Если в двух словах: Волков публично радовался «гибели» Дениса, смачно полил грязью украинское руководство (отчасти по делу, хотя и не ему это писать с таким то реноме), а также де-факто присоединился к путинским денацификаторам — ведь ультраправых бойцов РДК, т.е. «нациков» не жалко.

С другой стороны с Волковым и так всё давно было понятно и даже спасибо ему за честность, но, вот уверен на 88%, все те из пула и клуба фанатов МБХ/Невзлина, которые лили крокодильи слёзы по «убитому» Денису совсем недавно, то они ведь точно также думают про себя, просто Леонид, как их открытый оппонент и конкурент с личными счётами, всё это проговаривает хотя бы честно и без обиняков. А вот все эти этнические антифашисты, беглая красная номенклатура и прочие подобного рода потомки «бабушек чекисток» с Арбата в «пыльных шлемах» из (Анти)военного комитета, все эти безумные каспаровцы, гельмановцы и тютринцы – они ведь про себя думают ровным счётом тоже самое: для них РДК и прочие русские добровольцы — это «русские фашисты/нацики», которых обязательно надо утилизировать в ходе славянореза, просто сейчас, по тактическим соображениям, «русских дураков/гоев» надо использовать в своих интересах, поэтому идёт из всех утюгов с их стороны бесконечная такая восточная лесть в стиле южных торговцев на базаре.

РДК и прочие русские добровольцы нужны «партии брюссельского кофе-брейка» только с одной целью — изобразить для Запада (ЕС, США, НАТО, ПАСЕ, Украины), что они лидеры не пустого множества городских сумасшедших из фейсбука, а «боевого крыла русской оппозиции». А про себя они точно также считают «русню» «хворостом» для соцдем революции в России 2.0, далее они планируют «русских дураков» слить, посадить и отправить на полигон — как их «славные» предки в будёновках и с маузерами из ГПУ и ВЧК.

Ребятам из РДК, русским добровольцам на стороне Украины и их сторонникам обманывать себя не стоит, как говорил старший офицер КГФСБ Геннадий Гудков: «чекистов бывших не бывает».

Новый раунд сетевых дискуссий об Украине, России, войне, свободе слова и европейских свободах для российских эмигрантов разгорелся уже вечером во вторник, после новостей о том, что Леонида Волкова могут лишить ВНЖ Литвы. Не делать этого призвали даже политические оппоненты одного из лидеров "Фонда борьбы с коррупцией":

Andrey Pivovarov

Мое отношение к Волкову известно. При этом считаю, что лишать человека ВНЖ и ставить под вопрос нахождение целой организации в стране неправильно.

Политические выводы по деятельности Леонида может сделать общество и его структуры, если для них он приемлем. Но радоваться его проблемам с литовскими госорганами глупо. Волков богат и известен, он точно сможет и переехать и обустроить жизнь, если потребуется.

А когда на его месте окажутся обычные политэмигранты, по ним просто проедут катком.

Александр Кынев

Тот самый неловкий момент, когда даже Леонид Волков лучше, чем эти.

Я/Мы Леонид Волков. Нациков надо называть нациками, психов психами, а шизу шизой.

Алексей Табалов

Волков, конечно, поступил политически неряшливо, но лишать защиты и ВНЖ за выражение частного мнения — это неправильно.

Да и литовским политикам стоит поумерить пыл: на словах они выступают за Украину, а в реальности многие имеют коммерческие интересы в России и обстряпывают с ней всякие мутные делишки. За спиной все той же Украины.

Ничего не могу сказать про Подоляка и Буданова - не владею информацией. Пусть украинцы расскажут про них. Но что касается Ермака, то весь мир знает, что второе лицо в воюющей стране поставляло своим бойцам на фронт бракованные бронежилеты. За взятки. Кажется, это как минимум называется коррупцией. Как на мой вкус, так в условиях войны это форменное предательство. И Волков тут ничего не соврал, назвав Ермака вором. Но и тут, конечно же, только украинцам самим разбираться с ним. Полагаю, фронтовики с теми самыми бракованными брониками с ним и разберутся.

Волков не соврал, назвав Ермака вором

Что касается Капустина. Не знаю достоверно, нацик он или неонацик. Но, кажется, та же Европа запретила ему въезд именно из-за этого. Так что формально Волков тут тоже ничего не соврал. Ну а заслуги на фронте не отменяют того, кто ты есть. Педофил не перестанет быть педрфилом, если совершит подвиг на войне.

Ну и на последок. Как можно желать смерти другому человеку? Вы сами, уверен, по 10 раз на дню желаете смерти тому же Путину. И это вас не останавливает критиковать Волкова. Просто вы хотите быть одновременно и в трусах, и в крестике.

Сергей Давидис

Вижу бредовые заголовки новостей и нелепые комментарии по поводу перспективы лишения Леонида Волкова ВНЖ Литвы.

Я в значительной степени не разделяю позиций, высказанных Волковым, а само его сообщение, ставшее достоянием гласности, его модальность и тональность, кажутся мне весьма неуместными.

Но я уже почти четыре года живу в Литве, с благодарностью и с уважением отношусь к позициям литовского общества и государства в отношении путинской агрессии против Украины и в отношении российских противников войны и диктатуры. И исходя из этого уважения и понимания, я не думаю, что перспективы лишения Волкова ВНЖ Литвы реальны. Как ни относись к его словам в частном сообщении, они никаким образом не представляют ни угрозы национальной безопасности Литвы, ни посягательства на суверенитет Украины, ни, тем более, поддержки агрессии.

Как ни относись к его словам, они не представляют угрозы национальной безопасности Литвы

Критика россиянами конкретных украинских политических и государственных деятелей в ситуации войны может быть неуместной (и, на мой взгляд, является таковой), но эта неуместность, конечно, не должна быть основанием для репрессий. И я практически уверен, что и не будет.

Своего рода компромиссный итог этой скандальной истории (которая, судя по всему, еще далека от завершения) подводит блогер Майкл Наки.

С оценками Леонида не согласен, Аня — отличная, никакие инсайдерские каналы не ведёт. Писать глумливые посты о смерти и пожелания людям сдохнуть - лучше публично, а не лично, а то это как-то сомнительно. Буданов — герой, претензии к Михаилу Подоляку не разделяю. Капустину желаю долгой жизни и переосмысления взглядов, РДК желаю скорейшей победы в борьбе с фашистской оккупационной армией и отсутствия потерь.