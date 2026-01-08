Уловка Путина? Почему Кремль хочет голосования украинцев в России

Украина еще не решила, когда будет проводить выборы президента после достижения мира – потому что мир еще не достигнут. Но президент России Владимир Путин уже требует не только выборов в Украине, но и голосования на них украинцев, находящихся в России. По его словам, таких 5-10 миллионов. Украинский президент Владимир Зеленский категорически отверг такую возможность, а эксперты, с которыми поговорило Радио Свобода, говорят, что Россия может таким образом провести массовые фальсификации выборов, чтобы повлиять на их результат, а также – в случае несогласия Украины на голосование украинцев в России – настаивать на признании выборов нелегитимными.

Тезис о голосовании украинцев в России на выборах в Украине – в случае их проведения – Владимир Путин сформулировал еще 19 декабря 2025 года. "Здесь есть один вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно – на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины. По разным подсчетам, от пяти до десяти миллионов, которые имеют право голосовать. И если уже выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы было предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, голосовать на территории Российской Федерации", – сказал Путин во время многочасовой годовой итоговой пресс-конференции.

В конце года с подобным заявлением выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Руководство в Киеве должно получить мандат на подписание мирных соглашений. Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Надо наконец дать украинскому народу возможность определить свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в России", – сказал Лавров в интервью государственному агентству "Россия сегодня" 30 декабря.

Каковы мотивы Москвы?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины заявил, что Москва взяла на вооружение тезис о необходимости голосования на возможных выборах украинцев, живущих на временно оккупированных территориях (ВОТ) и на территории Российской Федерации.

"Зачем они это делают? Задача так и стоит: обязательно поднимать этот вопрос, что там (на ВОТ и в РФ – РС) живет большое количество людей, и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признаёт эти выборы", – сказал Зеленский журналистам в Киеве 27 декабря.

"Как видите, Россия все равно каким-то образом донесет месседж о нелегитимности украинской власти", – добавил он.

Почему для Украины может быть проблемой голосование в России?

Во-первых, это страна, которая является агрессором по отношению к Украине. Во-вторых, как говорят собеседники Радио Свобода, в России среди граждан Украины невозможно будет вести избирательную кампанию, поскольку ситуация там полностью контролируется властью, а общество находится под сильным влиянием пропаганды.

"Как может Украина, которая находится в состоянии войны с Россией, организовать избирательные участки на территории России? Ведь обычно голосуют в посольствах и консульствах. Теоретически, конечно, может какое-то нейтральное государство – например, Турция – предложить открыть участки в своих консульствах. Но есть куча технических проблем, которые непонятно как решать", – говорит в интервью Радио Свобода российский политолог Аббас Галлямов.

Как может Украина, которая находится в состоянии войны с Россией, организовать избирательные участки на территории России?

"Организовать украинское голосование в России невозможно. И Украина будет настаивать на этом. А для Путина это станет поводом заявить, что Россию эти выборы не устраивают, что это не настоящие, нечестные выборы. Вот и получается, что это требование Путина на самом деле является более или менее легитимным способом сорвать выборы в Украине", – добавляет Галлямов.

Сколько украинцев в России?

Путин говорит о "пяти-десяти миллионах" украинцев в России. Речь идет, очевидно, о гражданах Украины, которые теоретически могли бы голосовать.

По данным переписи населения в СССР 1989 года, в России проживало почти 4,4 миллиона украинцев. Более половины украинской диаспоры жило в Москве и Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области, Тюмени и Приморском крае. Украинская община – вместе с татарами – была одним из двух крупнейших этнических меньшинств Российской Федерации.

Однако со временем количество украинцев уменьшилось. Официальная цифра, которую называло МИД Украины до полномасштабного вторжения – 1,93 миллиона так называемых "зарубежных" украинцев в России. Это были преимущественно этнические украинцы, которые являлись гражданами России и не голосовали на украинских выборах.

В России происходило систематическое ущемление прав украинской общины. Многие активисты находились под давлением, общественные организации, воскресные школы и культурные общества закрывались. Некоторые активисты даже попали за решетку. В 2012 году была закрыта крупнейшая организация – Объединение украинцев в России. Ее руководителей фактически заставили покинуть РФ – кто-то переехал в Украину, кто-то в Канаду или другие страны, кто-то отказался от любой общественной активности.

В России также были трудовые мигранты из Украины – так называемые "заробитчане". С началом конфликта в Донбассе в 2014 году некоторые граждане Украины выехали из охваченного войной региона в Россию. Когда началось полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года, некоторые украинские граждане тоже уехали в РФ: у кого-то там были родственники, кому-то было логистически проще уехать именно в Россию, для кого-то это был и политический выбор.

"Мы не давили на них, но их человеческий выбор – куда поехать с семьями – сразу означает и их будущий [политический] выбор", – говорит в интервью Радио Свобода бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В России нет и десятой доли от 5-10 миллионов, а то и сотой. И где они будут голосовать? Это абсолютный бред

Однако цифры, приведенные Путиным, в Украине ставят под сомнение.

"Голосовать могут граждане Украины. В России нет и десятой доли от 5-10 миллионов, а то и сотой. И где они будут голосовать? Это абсолютный бред. Активной украинской общины в России сейчас нет. Организации либо сами уходят, либо их ликвидируют. С юридической регистрацией остались буквально считанные организации. Все притихли", – говорит Радио Свобода Валерий Семененко, один из лидеров запрещенного в 2012 году Объединения украинцев России. После обыска в его квартире в Москве Семененко в 2023 году был вынужден покинуть Россию и сейчас живет в Днепре.

"Ну, во-первых, эта цифра – 10 миллионов – это фантастическая цифра. Она, очевидно, преувеличена как минимум в десять раз. Но говорят о такой цифре с целью подготовки сценария, согласно которому Россия признает украинские выборы нелегитимными", – говорит в интервью Радио Свобода председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Кстати, Россия сейчас может считать, что и украинцы на оккупированных территориях могут голосовать, но раньше Москва заставляла их участвовать в российских выборах, несмотря на протесты со стороны Киева и непризнание этих выборов международными организациями и демократическими странами.

Не впервые

Россия не впервые хочет использовать факт пребывания некоторого количества граждан Украины на своей территории для влияния на результаты украинских выборов. Так, осенью 2004 года, когда за президентство боролись Виктор Ющенко и Виктор Янукович, было очевидно, что кандидаты имеют примерно равные шансы. После попытки фальсификации итогов второго тура выборов в Украине началась "оранжевая революция". В результате повторного голосования победу одержал прозападный кандидат Виктор Ющенко.

Но для поддержки пророссийского кандидата Виктора Януковича Москва вдруг потребовала открыть в России десятки избирательных участков для голосования граждан Украины. В Украине сразу поняли намерение – повлиять на результат выборов, равных по шансам кандидатов, для поддержки "своего".

Для сравнения – тогда, в 2004 году, всего было открыто 228 участков в 68 странах мира. При этом Россия, как уже было сказано, только у себя хотела открыть десятки, а то и сотни участков. В итоге Украина открыла участки в посольстве в Москве, а также консульствах в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и нескольких других городах России.

Сейчас происходит нечто подобное – с той существенной разницей, что в первый день широкомасштабной агрессии 24 февраля 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, правда, оставив там несколько консульств для поддержки своих граждан.

Проблемы не только с Россией

В любом случае Киеву все равно придется решать вопрос голосования нескольких категорий избирателей. Во-первых, военных – в частности, вдоль линии фронта, и здесь нужны твердые гарантии безопасности и ненападения со стороны России. Во-вторых, есть значительная категория внутренне перемещенных лиц. Кроме того, существует очень многочисленная категория граждан Украины, которые стали беженцами и находятся преимущественно в европейских странах.

"Необходимо создать условия для голосования украинцев, находящихся за рубежом, потому что у нас там просто символическое количество избирательных участков, и 95 процентов людей просто физически, технически голосовать не смогут. Поэтому нужно решать, потому что эти выборы будут определенным маркером соблюдения демократических стандартов, и важно, чтобы выборы прошли безупречно", – говорит Алексей Кошель о голосовании украинских беженцев за рубежом.

В качестве варианта вице-премьер Михаил Федоров предлагал электронное голосование – например, в приложении "Дія". Есть и другие варианты, которые сейчас прорабатываются.

Если в Украине сейчас реально провести выборы, то там нет шансов, что выиграет пророссийский кандидат

Об этом всем сейчас еще немного рано думать, потому что продолжается горячая фаза войны и перемирие пока не наступило. Но в украинском парламенте уже создана рабочая группа для поиска путей изменения законодательства, чтобы все-таки организовать президентские выборы. Для их проведения, по словам Зеленского, нужно от четырех до шести месяцев после достижения мира.

"Если в Украине сейчас реально провести выборы, то там нет шансов, что выиграет пророссийский кандидат. Победит либо сам Зеленский и укрепит свою легитимность, получив новый мандат, либо другой политик антироссийского, антипутинского толка – типа [Валерия] Залужного", – говорит политолог Аббас Галлямов.

И добавляет: "А после выборов в стране будет новый лидер, которому нечего будет предъявить. Конечно, это не нужно Путину, и он пытается создать кучу проблем, чтобы ничего с этими выборами не вышло. Аргумент, что есть куча украинцев в России, и пусть они тоже в выборах участвуют – это как раз из разряда «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»".