ЕСПЧ присудил 15 тысяч евро инвалиду, проведшему 4 года в колонии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 15 тысяч евро россиянину Александру Кондрашеву, который провел четыре года в колонии имея инвалидность первой группы. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Суд в Страсбурге посчитал, что власти России нарушили в отношении Кондрашева его право на эффективную правовую защиту и запрет на пытки.

В 2012 году суд в Краснодаре приговорил Кондрашева к пяти годам колонии, признав его виновным в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли двое человек. В результате этой аварии сам Кондрашев получил первую степень инвалидности, а также заболевания, которые препятствуют отбыванию наказания в колонии. Несмотря на заключения медицинской комиссии, осужденного все равно отправили в места лишения свободы. В 2016 году Кондрашева освободили в связи с болезнью.