Мосгорсуд с третьего раза утвердил штраф избитой полицией пенсионерке

Московский городской суд с третьего раза утвердил штраф в 10 тысяч рублей 72-летней пенсионерке Туране Варжабетьян за участие в антикоррупционной акции 26 марта 2017 года. Информация опубликована на сайте суда.
Тверской суд Москвы трижды назначал штраф для Варжабетьян, однако Мосгорсуд два раза отменял это решение якобы из-за процессуальных нарушений.
В конце января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял две жалобы 72-летней Тураны Варжабетьян. Первая связана с ее задержанием 26 марта 2017 года, когда полицейские вывихнули ей руку. Вторая – с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади, когда Варжабетьян получила сотрясение мозга, пытаясь уговорить полицейских не бить демонстрантов.
В жалобах Варжабетьян указывает на жестокое обращение со стороны полиции, отсутствие эффективного расследования в России и на нарушение права на свободу собраний и выражения мнений.
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