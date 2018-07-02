Мосгорсуд с третьего раза утвердил штраф избитой полицией пенсионерке

Московский городской суд с третьего раза утвердил штраф в 10 тысяч рублей 72-летней пенсионерке Туране Варжабетьян за участие в антикоррупционной акции 26 марта 2017 года. Информация опубликована на сайте суда.

Тверской суд Москвы трижды назначал штраф для Варжабетьян, однако Мосгорсуд два раза отменял это решение якобы из-за процессуальных нарушений.

В конце января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял две жалобы 72-летней Тураны Варжабетьян. Первая связана с ее задержанием 26 марта 2017 года, когда полицейские вывихнули ей руку. Вторая – с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади, когда Варжабетьян получила сотрясение мозга, пытаясь уговорить полицейских не бить демонстрантов.

В жалобах Варжабетьян указывает на жестокое обращение со стороны полиции, отсутствие эффективного расследования в России и на нарушение права на свободу собраний и выражения мнений.