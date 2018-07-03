Юрия Дмитриева обвинили в насилии над приемной дочерью

Главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву официально предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного комитета.

Юрия Дмитриева задержали на прошлой неделе. Петрозаводский городской суд арестовал историка на два месяца. Защита настаивает, что "дело ни на чем не основывается", а доказательств сексуального насилия у обвинения нет. В центре "Мемориал" считают новое уголовное дело в отношении Дмитриева политическим преследованием.

В 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В компьютере историка обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам Дмитриев заявлял, что делал снимки только, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.​

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.