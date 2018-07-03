Суд оштрафовал полицейского, смотревшего на избиение задержанного

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 50 тысяч рублей сотрудника полиции Артема Блыжкова, на глазах которого его напарник до смерти избил задержанного. Полицейский пытался скрыть преступление своего коллеги "из чувства солидарности и дружеских побуждений ", об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Блыжкова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у полицейского малолетнего ребенка и раскаяние в содеянном. Блыжков с предъявленным ему обвинением согласился.

По информации агентства "Росбалт", в августе 2017 года Блыжков задержал прохожего и доставил его отдел полиции. На глазах полицейского его коллега инспектор Анфилатов несколько раз ударил задержанного в грудь и живот. От полученных травм мужчина скончался.