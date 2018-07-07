Демография и ментальность. Эфир в 16:05

Что происходит с населением Украины? Как меняется его состав и менталитет? Собеседник Виталия Портникова - директор Института демографии и социальных исследований НАНУ академик Элла Либанова. Эфир в 16:05.
Что происходит с населением Украины? Как меняется его состав и менталитет?
Что происходит с населением Украины? Как меняется его состав и менталитет? Собеседник Виталия Портникова - директор Института демографии и социальных исследований НАНУ академик Элла Либанова. Эфир в 16:05.
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