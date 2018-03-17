Реформы на паузе? Эфир в 16:05

Что будет с экономическими реформами в Украине в предвыборный период?
Украина вступает в предвыборный период. Что будет с экономическими реформами? Собеседник Виталия Портникова - советник президента Украины Александр Пасхавер. Эфир в 16:05.
Сотрудничает с РС с 1991 г. Редактор и ведущий программы «Дороги к Свободе»
Виталий Портников на Facebook, Twitter
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.