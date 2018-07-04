В центре Орла прошел пикет за освобождение Сенцова

4 июля в центре Орла прошёл одиночный пикет в поддержку украинского заключенного Олега Сенцова, который 52-й день держит голодовку в российской колонии. Акцию провела сторонница Алексея Навального Александра Тарусова.

"Пообщавшись вчера с людьми, которые следят за делом крымских "террористов", я услышала ряд мнений, что состояние Сенцова может быть уже критическим. Недопуск к нему омбудсмена Денисовой это подтверждает. Кто-то вообще говорит, что не удивится, если его нет в живых. Я понимала, что действовать надо быстро. И если я могу этой акцией привлечь к этому делу ещё какое-то количество людей, стоит это сделать", - рассказала Александра. Она вышла с плакатом "Счет пошел на часы. #SaveOlegSentsov".

В августе 2015 года режиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко были признаны виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов на территории аннексированного Крыма. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко — 10 лет колонии. Оба осужденных свою вину отрицают. Правозащитники признали их политзаключенными.

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в Лабытнанги, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. В поддержку Сенцова выступили многие деятели культуры, в том числе Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. В Кремле заявляют, что для того, чтобы президент Владимир Путин рассмотрел вопрос о помиловании Сенцова, режиссер должен написать прошение об этом. Сенцов отказался это сделать.