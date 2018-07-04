Активист "Открытой России" рассказал о пребывании в психбольнице

Активист "Открытой России" Петр Трофимов, отправленный в психиатрическую клинику якобы для прохождения экспертизы, в среду вернулся домой.

Как рассказал Трофимов Радио Свобода, в течение 20 дней пребывания в больнице с ним не производилось никаких действий. "Как только меня доставили в клинику, у меня отобрали телефон и все личные вещи, после чего просто держали взаперти, ничего не объясняя, - утверждает он. - Никакой экспертизы, по сути, не было - за все это время врачи говорили со мной два раза, во время обходов, ограничиваясь стандартными вопросами из серии "на что жалуетесь?". На любое мое возмущение медперсонал пугал тем, что меня переведут на строгий режим и посадят на сильнодействующие препараты. А сегодня меня просто отпустили – так же неожиданно, как и привезли, без объяснения причин. Даже справки никакой не дали, что я был в больнице".

Теперь Трофимов собирается обратиться в прокуратуру по факту незаконного лишения свободы и нарушения его прав. Сам он связывает выход из клиники с общественным резонансом, который возник вокруг его дела. "Некоторых держат там по три-четыре месяца, - говорит он. - И меня бы могли".

Активист "Открытой России" Петр Трофимов был задержан полицией 14 июня в Санкт-Петербурге в подъезде собственного дома, после чего отправлен в городскую психиатрическую больницу № 6 на улице Грибакиных. Позднее врачи сообщили, что оставляют его в стационаре на 30 дней для прохождения экспертизы. Трофимов связывает экспертизу с заведенным на него уголовным делом по статье "самоуправство", у которого два года назад истек срок давности, из-за чего он требовал его прекратить. "В 2014 году я работал сварщиком на корабле и пытался организовать там профсоюз, - рассказывает он. - За это меня уволили, а на следующий день работодатель написал на меня заявление в полицию. Якобы мне было выдано сварочное оборудование на осуществление работ, а я его не вернул. На самом деле, тогда я просто не успел его вернуть".