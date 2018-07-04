Обвиняемого по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева увезли из СИЗО Пензы

Обвиняемого по делу сообщества "Сеть" Дмитрия Пчелинцева увезли из следственного изолятора в Пензе. Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на сестру антифа-активиста.

4 июля родственница Пчелинцева пришла в СИЗО, чтобы передать брату посылку, однако работники учреждения сообщили, что его увезли. По словам начальника изолятора, антифа-активист был переведен для следственных действий в другое место. Куда именно отправили Пчелинцева, он не сообщил. Сестра обвиняемого считает, что его могли отправить в Санкт-Петербург. Также стало известно, что оба адвоката Пчелицнева отправились в срочную командировку.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Дмитрий Пчелинцев и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.