Митрохина отстранили от управления московским офисом партии "Яблоко"

Политик Сергей Митрохин отстранен от должности главы московского отделения партии "Яблоко". Такое решение приняло федеральное бюро партии, сообщается на сайте "Яблока".

Митрохина отстранили якобы за "нанесение политического ущерба партии". Само столичное отделение партии распущено не было, его возглавил ответственный секретарь федерального бюро "Яблока" Валерий Горячев. В бюро приостановку полномочий Митрохина объяснили его компанией по выдвижению на выборы мэра Москвы. В партии считают, что политик "сорвал общее собрание московского "Яблока" 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента, главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову".

Ранее в понедельник "Яблоко" сообщило, что глава московского отделения партии Сергей Митрохин отказался от иска к партии из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы. 26 июня Митрохин подал в суд на федеральное бюро партии за снятие его с выборов мэра. Ранее делегаты конференции московского отделения поддержали его выдвижение. Однако федеральное бюро это решение отменило, сославшись на то, что не рекомендовало его кандидатуру, а значит, решение о голосовании принималось в обход устава партии.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. На сегодняшний день документы для участия в них подали 12 человек.