СМИ: Кремль усилит "пиар-сопровождение" пенсионной реформы

В администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с объявлением о предстоящей пенсионной реформе. Об этом рассказали "Ведомостям" несколько близких к Кремлю человек. Один из них уточнил, что штаб работает уже около двух недель, но отказался сказать, кто в него входит.

При этом, по словам, собеседника издания, речь идет не о штабе, а об обычной проектной работе. Руководит процессом администрация президента, свои обсуждения идут в правительстве, Государственной думе, "Единой России", — сказал он.

Ранее "Ведомости" писали, что руководство "Единой России" на закрытом заседании пыталось объяснить, что, "как ни неприятна пенсионная реформа, ее придется принимать". Однако предложенное объяснение, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсии, не устраивает регионы.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы собрали подписи под петицией президенту с требованием не повышать пенсионный возраст в России, а сразу несколько социологических служб зафиксировали резкое снижение рейтинга Владимира Путина.

Согласно опросу "Левада-центра", девять из десяти россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста.