Во Владивостоке полиция задержала активистку "Открытой России"

Во Владивостоке полиция сегодня задержала активистку движения "Открытая Россия" Марию Зинченко. Об этом "Медиазоне" сообщил гражданский активист Дмитрий Гультяев. По его словам, сотрудники Центра "Э" остановили её на пути из стоматологии домой и хотели доставить в отдел полиции. Однако сотрудники МВД решили дождаться её жениха Андрея Яроцкого.



"Накануне Андрей был дважды задержан: 12 июня на учредительной конференции "Открытой России" во Владивостоке и избит, а второй раз – за час до полета в Петербург", – заявил изданию Гультяев.

Активистку обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения митингов и неповиновении сотрудникам полиции. Позже по двум эпизодам на неё составили административные протоколы. По словам сторонников Зинченко, "формальным" поводом для задержания стал митинг против пенсионной реформы, состоявшийся 1 июля.



Мария Зинченко намерена участвовать в выборах депутатов законодательного собрания Приморского края. Сейчас она собирает подписи в свою поддержку.