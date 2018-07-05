Сестра Олега Сенцова посетила его в российской колонии

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме, сегодня посетила его сестра Наталья Каплан. Это было их первое свидание с момента вынесения приговора в 2014 году, сообщает канал Hromadske.

Каплан рассказала журналистам, что за время голодовки Сенцов потерял 15 килограмм и сейчас весит 75 при росте в 190 сантиметров. Она добавила, что прекращать протест ее брат не собирается, хотя по вечерам его состояние ухудшается. Каплан отметила, что анализы у Сенцова не очень хорошие, но "ничего критического нет".

"Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но вместе с тем, он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал", – подчеркнула Наталья Каплан в беседе с каналом Hromadske.

Сенцов просит омбудсмена Верховной Рады Людмилу Денисову, независимых врачей, дипломатических представителей и архиепископа УПЦ Климента посещать и других украинских заключенных, осужденных в России, добавила сестра осужденного.

В августе 2015 года режиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко были признаны виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов на территории аннексированного Крыма. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко – 10 лет колонии. Оба осужденных свою вину отрицают. Правозащитники признали их политзаключенными.

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в Лабытнанги, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. После многочисленных акций в поддержку Сенцова в Кремле заявили, что общественный резонанс не повлияет на процедуру обмена украинца на россиян.

Адвокат Олега Сенцова отмечает, что было несколько попыток обманом заставить режиссера подписать документы на получение российского гражданства, но все они провалились.