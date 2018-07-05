Удерживаемый сепаратистами "ДНР" журналист объявил голодовку

Украинский журналист, которого с июня 2017-го года насильно удерживают сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики", объявил голодовку. Об этом у себя в Фейсбуке написал народный депутат Егор Фирсов.

По его словам, поводом для протеста, который начался неделю назад, стали условия содержания Асеева. Он жалуется на отсутствие лекарств и содержится в сыром помещении несмотря на болезнь. Фирсов призвал международные организации способствовать скорейшему обмену Асеева.

Несмотря на войну в Донбассе, Станислав Асеев не покидал Донецк и под псевдонимом "Васин" публиковал репортажи о ситуации на неподконтрольной официальному Киеву территории Украины, в том числе как внештатный сотрудник Радио Свобода/Радио Свободная Европа

В начале июня минувшего года Асеев пропал. В середине июля стало известно, что его удерживают сепаратисты "ДНР". Они разрешили ему встретиться с матерью.

В защиту Асеева ранее выступили Международная правозащитная организация "Репортеры без границ", Европейская и международная федерации журналистов, базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека, ОБСЕ, а также представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России выразили.